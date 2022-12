Rhenania Hinsbeck ist mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. – Foto: Ralph Görtz

Rhenania Hinsbeck: Zufrieden im Niemandsland Abstieg oder Aufstieg – mit beidem dürfte Rhenania Hinsbeck in dieser Saison nichts mehr zu tun haben. Es geht um neue Motivation. Nun wartet im Lokalderby Union Nettetal II.

Im Großen und Ganzen ist der SC Rhenania Hinsbeck auf Kurs – so kann das Fazit lauten, nachdem die Hinrunde vorbei ist und die Winterpause kurz vor der Tür steht. Mit 21 Punkten steht Hinsbeck auf dem elften Platz der Kreisliga in Kempen/Krefeld – also genau in dem Tabellenmittelfeld, das vor der Saison als Ziel ausgerufen wurde. „Grundsätzlich sind wir zufrieden. Wir haben noch den ein oder anderen Punkt liegen gelassen – das wollen wir in der Rückrunde geradebiegen“, sagt Trainer Michael Vieten.

Beim Blick auf die bisherigen Ergebnisse fällt auf, dass der SC verschiedene Gesichter zeigt. Durch den September spazierte die Rhenania etwa mit vier Siegen in Serie, seit November gab es dafür vier Niederlagen hintereinander. „Wir haben uns einen guten Rhythmus erarbeitet, der gegen Ende der Hinrunde ein Stück weit verloren gegangen ist. Dazu kommen Verletzungen und Spieler, die ausfallen, dadurch wurde es etwas turbulent“, erklärt Vieten. Die Rhenania ist nach der Hinrunde trotzdem in einer recht komfortablen Situation. Das Wichtigste – nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben – ist angesichts einiger Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone zurzeit erfüllt, auf der anderen Seite wird Hinsbeck in diesem Jahr aber auch nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen. Dass das zu Motivationsproblemen führen könnte, glaubt Vieten aber nicht: „Die Mannschaft sieht, wo sie Punkte liegen gelassen hat und will das in der Rückrunde nachholen – daraus kommt die Motivation. Mich freut es, wenn so etwas aus der Mannschaft kommt.“

So., 29.01.2023, 14:30 Uhr SC Rhenania Hinsbeck SC Hinsbeck SC Union Nettetal Nettetal II 14:30 PUSH