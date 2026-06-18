Rhenania Hinsbeck: In einem Monat eine ganze Saison gerettet

Hinsbeck spielt eine weitere Saison A-Liga. – Foto: Michael Zöllner

Mit gerade einmal 21 Punkten hat sich Rhenania Hinsbeck zum Klassenverbleib gezittert. Die Entscheidung fiel erst am letzten Spieltag, als ein 0:0 gegen den direkten Konkurrenten VfR Fischeln II zum Ligaverbleib reichte. Ausschlaggebend war ein starker Schlussspurt mit sieben Punkten aus den letzten vier Spielen. Besonders die beiden 4:1-Erfolge gegen den SC Viktoria Anrath und den SC Niederkrüchten legten den Grundstein für die Rettung. Trainer Sebastian Thissen, der gemeinsam mit Marco Hammann erst wenige Tage vor dem Start der Rückrunde die sportliche Verantwortung übernommen hatte, erlebte die Entscheidung sogar aus der Ferne. „Ich habe das Spiel per Stream auf dem Handy auf Mauritius verfolgt. Das war schon verrückt und nichts für meine Nerven.“