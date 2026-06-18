Rhenania Hinsbeck: In einem Monat eine ganze Saison gerettet

Mit gerade einmal 21 Punkten hat sich Rhenania Hinsbeck zum Klassenverbleib gezittert. Die Entscheidung fiel erst am letzten Spieltag, als ein 0:0 gegen den direkten Konkurrenten VfR Fischeln II zum Ligaverbleib reichte. Ausschlaggebend war ein starker Schlussspurt mit sieben Punkten aus den letzten vier Spielen. Besonders die beiden 4:1-Erfolge gegen den SC Viktoria Anrath und den SC Niederkrüchten legten den Grundstein für die Rettung. Trainer Sebastian Thissen, der gemeinsam mit Marco Hammann erst wenige Tage vor dem Start der Rückrunde die sportliche Verantwortung übernommen hatte, erlebte die Entscheidung sogar aus der Ferne. „Ich habe das Spiel per Stream auf dem Handy auf Mauritius verfolgt. Das war schon verrückt und nichts für meine Nerven.“
Die größte Stärke der Hinsbecker war in den letzten Wochen der Saison der Zusammenhalt. Nach dem Trainerwechsel gelang es, neues Vertrauen innerhalb der Mannschaft aufzubauen. Die Trainingsbeteiligung stieg deutlich an, die Mannschaft entwickelte mehr Widerstandsfähigkeit und ließ sich von Rückschlägen nicht mehr so schnell aus der Bahn werfen.
„Herausragend war, dass die Truppe sich in einer voll verzwickten Situation gemeinsam dagegengestemmt hat und gemeinsam daran gearbeitet hat, dass man am letzten Spieltag die Möglichkeit hat, aus eigener Hand das Ding zu drehen“, sagte Thissen. Insbesondere offensiv legte Hinsbeck in den letzten Saisonwochenenden zu: Nur in drei der vergangenen zehn Spiele erzielte das Team weniger als drei Tore.
Die Defensive blieb die größte Baustelle. 94 Gegentore waren ein deutlich zu hoher Wert für die Liga. Zudem fehlte es über weite Strecken der Saison an Konstanz. Immer wieder mangelte es in entscheidenden Situationen an Durchschlagskraft.
Zwar stabilisierte sich die Mannschaft im Saisonendspurt, insgesamt blieb die Defensive aber das größte Problem. Wichtige Ausfälle erschwerten die Situation zusätzlich. „Wir haben zu viele Gegentore gekriegt“, bilanzierte Thissen.
Einen einzelnen Spieler wollte der Trainer nicht hervorheben. „Da würde ich jemandem unrecht tun, wenn ich sagen würde, dass einer entscheidend dafür war“, betonte Thissen. Trotzdem sticht allein aufgrund seiner Zahlen Marius Wenzel heraus: In 30 Spielen kommt er auf 15 Tore und acht Vorlagen.
Der Kader bleibt nahezu komplett zusammen. Mit Lukas Hanssen vom SSV Grefrath kehrt ein wichtiger Offensivspieler nach Hinsbeck zurück. Zudem werden mehrere Talente aus der eigenen A-Jugend in den Seniorenbereich integriert. Auch Tom Heydhausen und Oliver Schenk wollen nach längeren Verletzungspausen wieder angreifen. Der Trainingsauftakt ist bereits am 30. Juni. In der Vorbereitung soll vor allem an der defensiven Stabilität gearbeitet werden. Gleichzeitig wollen die Verantwortlichen die Nachwuchsspieler an den Seniorenfußball heranführen. Nach einer nervenaufreibenden Saison lautet das Ziel, künftig deutlich früher für klare Verhältnisse im Abstiegskampf zu sorgen.