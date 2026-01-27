Rhenania Hinsbeck entlässt Trainer Sebastian Steinhauer

Hinsbecks Sportlicher Leiter Frank Fretz stellte klar, dass die Entscheidung nicht über Nacht gefallen sei. Man habe die Situation über einen längeren Zeitraum bewertet und dabei auch die schwierigen Rahmenbedingungen berücksichtigt. „Uns war bewusst, dass die Personallage schwierig ist und dass er dafür nichts kann“, sagte Fretz. Dennoch habe die Mannschaft in der aktuellen Lage etwas vermissen lassen. „Fußball ist ein Ergebnissport, und wir brauchen jetzt mehr Führung, mehr Präsenz und klarere Anweisungen auf dem Platz“, erklärte der sportliche Leiter. Steinhauer sei kein Trainer gewesen, der an der Seitenlinie besonders laut oder emotional auftrete, „aber gerade in dieser Situation war es insgesamt zu ruhig“. Der Verein habe daher das Gefühl gehabt, einen Impuls setzen zu müssen, um die Mannschaft vor dem Rückrundenstart neu auszurichten.

Das Testspiel am Sonntag gegen SV Blau-Weiß Weitmar (1:1) wurde interimsmäßig vom Co-Trainer Cam-Ming-Phat-Trinh betreut. Eine endgültige Entscheidung über die Trainerfrage ist noch nicht gefallen. Man werde sich in dieser Woche zusammensetzen, kündigte Fretz an. Nach aktuellem Stand erscheint eine interne Lösung am wahrscheinlichsten. Das erste Rückrundenspiel steht derweil am 1. Februar beim SC Schiefbahn an.

