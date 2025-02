Rhenania Hamborn überzeugt sofort, Stotterstart von Meiderich 06/95

18. Spieltag So., 09.03.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger FV 08 II So., 09.03.25 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - Spvgg Meiderich 06/95 So., 09.03.25 15:30 Uhr SV Duissern - Viktoria Buchholz II So., 09.03.25 15:30 Uhr TuS Mündelheim - SV Heißen So., 09.03.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim So., 09.03.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuSpo Saarn 1908 19. Spieltag Sa., 15.03.25 17:30 Uhr SC Croatia Mülheim - SV Rot-Weiss Mülheim So., 16.03.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - ETuS Bissingheim So., 16.03.25 15:00 Uhr Viktoria Buchholz II - Mülheimer SV 07 II So., 16.03.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SV Duissern So., 16.03.25 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Fatihspor Mülheim So., 16.03.25 15:30 Uhr SV Heißen - SG Duisburg-Süd 98/20

1. FC Hagenshof – SV Rhenania Hamborn 0:7

1. FC Hagenshof: Smajo Smaic, Mateusz Winkler, Michael Kureptschikow, Kemal Kondelji (53. Saif Kifah Noori Al-Juboori), Ismet Al, Bajram Mustafovski (51. Anouar El Talhaouy), Aleksi Vrenozi, Hendo Genci (46. Vasile Toma), Enrico Roß, Etienne Odin Holthaus, Dustin Zels (46. Erdal Uyar) - Trainer: Michael Kureptschikow - Trainer: Sebastian Hammermeister - Trainer: Michael Roß

SV Rhenania Hamborn: Kerem Bostanci (46. Ramazan Mutlu), Cihan Ezer, Gennaro Harling (63. Sadeddin Köksal), Dursun Can, Samuel Kaba Frimpong, Selahattin Güner (60. Muhammet Kara), Erhan Ezer, Can Ahmet Delice, Ahmed Zahit Behadir, Blinort Namoni (60. Umut Calik), Eray Tan Bostanci (67. Luis Heyduk) - Trainer: Sebastian Balzer

Schiedsrichter: Jose Carvalho (Duisburg) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Dursun Can (6.), 0:2 Blinort Namoni (32.), 0:3 Erhan Ezer (48.), 0:4 Blinort Namoni (60.), 0:5 Eray Tan Bostanci (62.), 0:6 Luis Heyduk (69.), 0:7 Dursun Can (81.)

Das waren die Duelle am Sonntag

SuS Dinslaken II - RWS Lohberg

SuS 09 Dinslaken II – RW Selimiyespor Lohberg 2:4

SuS 09 Dinslaken II: Jan Czarnetzki, Florian Morcinietz (51. Dennis Grunz), Jonas Ter Laak, Robin Dora (70. Alber Popova), Timo Mauritz, Yannik Hinke (76. Leander Luis Ortmann), Sönke Bureick, Patrik Lamprecht, Sven Ebbe Süsselbeck (82. Philipp Koch), Donik Xhemajli, Dmytro Kushneryk - Trainer: Daniel Pilch

RW Selimiyespor Lohberg: Ilkay Oguz, Cem Aydin, Tarik Kazkondu, Vedad Colakovic, Kubilay Aydin, Tufan-Can Kazkondu, Serkan Durmaz, Orkan Güclü, Umut Can Yilmaz, Dinh Phong Truong, Samet Caliskan - Trainer: Mustafa Güclü - Trainer: Ugur-Deniz Aydin - Trainer: Burak Aydin

Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Donik Xhemajli (15.), 1:1 Tarik Kazkondu (25.), 1:2 Umut Can Yilmaz (43.), 1:3 Orkan Güclü (45.), 1:4 Hikmet Barut (77.), 2:4 Donik Xhemajli (84.) ___________ DJK Vierlinden - SV Genc Osman II

DJK Vierlinden – SV Genc Osman Duisburg II 1:1

DJK Vierlinden: Enes Özden, Elias Gruhn, Yunus Emre Turgut, Hilmi Kücüker (62. Justin Kreft), Matthias Plückelmann, Emmanuel Horvath, Marcel Bambic, Emirhan Özer, Mert Horata, Yusuf Demir (54. Can Yilmaz), Gajendran Balamurali - Trainer: Guido Contrino

SV Genc Osman Duisburg II: Jan Hendrik Preuten, Emrah Erkam Özer, Furkan Kilicoglu, Fatih Yardimci (96. Fatih Sahan), Gökhan Tuzlacik, Baran Erdogan, Esad-Numan Akkaya (53. Hidayet Dönmez) (71. Baran Erdogan), Richmond Osahenruhwen Nfubea Patrick (60. Bedirhan Tas), Yasin Kacar, Fatih Lüleci

Schiedsrichter: Ahmet Eker (Essen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Yusuf Demir (42.), 1:1 Emrah Erkam Özer (45.+23) ___________ SuS Viktoria Wehofen - SV Heißen II

SuS Viktoria Wehofen – SV Heißen II 1:1

SuS Viktoria Wehofen: Nemanja Pavlica (46. Serdal Temin), Donald Islami, Dino Saric, Kristian Sljivic, Samuel Mulugeta Tekleab, Amadu Issa, Himzo Muharemovic, Waseem Khamis, Ramin Tajik, Daniel Andre Schuldt (72. Alper-Tunga Karaoglu), Blaz Vukancic - Trainer: Ralf Plincner

SV Heißen II: Patryk Mariusz Kania, Younes Metlej, Raphael Roth, Erdal Aydin, Emanuel Petrucci (58. Tim Nieß), Pascal Kucza, Benjamin Bimmler, Kevin Lapinski, Patrick Giolbaß, Finn Müller, Ahmed Belfaqih (68. Gerrit Walkenbach) - Trainer: Pascal Kucza

Schiedsrichter: Bektas Bicici (Bochum) - Zuschauer: 15

Tore: 0:1 Finn Müller (35.), 1:1 Blaz Vukancic (77.) ___________ SV Hamborn 1890 - TuS Mündelheim II

SV Hamborn 1890 – TuS Mündelheim II 3:4

SV Hamborn 1890: Emirhan Ilyas Sahintürk, Can Batikan Mert Uzun, Leart Jusufi, Deniz Erdem Uzun, Melih Özdemir, Emre Özcan (90. Göktürk Kerim Sisman), Murat Öztürk, Mustafa Öztürk, Ayman Al Jaber, Teymur Alp Sisman, Joel Seidelmann - Trainer: Yilmaz Uzun - Trainer: Haci-Ahmet Bayram

TuS Mündelheim II: Michael Karagatsulis, Gerrit Wrobel, Laurenz Alexander Deck (90. Sven Holländer), Mikael Zeiler, Gianluca Van Megen (70. Patrick Loeven), Ben Thomas Lücker, Marek Fröhlich, Georgios Kiakos, Michael Schmack, Nico Brönner, Pierre Hansmeier - Trainer: Thomas Roquet - Trainer: Detlef Heinrich

Schiedsrichter: Niklas Tietz (Essen) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Ayman Al Jaber (5. Eigentor), 0:2 Pierre Hansmeier (40.), 1:2 Fatih Öztürk (50. Foulelfmeter), 1:3 Michael Schmack (65.), 2:3 Göktürk Kerim Sisman (70.), 3:3 Joel Seidelmann (75.), 3:4 Laurenz Alexander Deck (77.) ___________ SC Wacker Dinslaken - MTV Union Hamborn

SC Wacker Dinslaken – MTV Union Hamborn 0:2

SC Wacker Dinslaken: Jean Luc Kölle, Hauke Ole Würzler (85. Nils Herbers), Simon Daniel Köhler, Pascal Globisch, Kai Joskowiak, Nico Kerseboom, Fabian Neukamp, Lucas Dziecichowicz, Gabriel Kiselgof (90. Kai Joskowiak), Endrit Popova (78. Jannis Schulz), Maneh Haji Khadida - Trainer: Sven Verlinden

MTV Union Hamborn: Marc Kühn, Henrik Reineke, Yannik Nawrot (67. Lars Gronemann), Andrees Minta, Emmanuel Nwabuego (85. Lorenzo Strazzeri), Bastian Wegner (75. Tolgahan Vardar), Leroy Theißen, Justin Stelzer (75. Timo Glomb), Nico Wittwer (38. David Gehle), Mirco Belghaus, Justin Bock - Trainer: Frank Brach - Trainer: Ralf Gemmer - Trainer: Michael Grünewald

Schiedsrichter: Danny Hengstermann (Mülheim an der Ruhr) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Mirco Belghaus (12.), 0:2 Leroy Theißen (80.)

Das sind die nächsten Spieltage

18. Spieltag

Fr., 07.03.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim II - SV Heißen II

So., 09.03.25 15:00 Uhr SV Hamborn 1890 - Sportfreunde Walsum 09

So., 09.03.25 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof - DJK Lösort Meiderich

So., 09.03.25 15:15 Uhr DJK Vierlinden - RW Selimiyespor Lohberg

So., 09.03.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SuS 09 Dinslaken II

So., 09.03.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SuS Viktoria Wehofen

So., 09.03.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - MTV Union Hamborn

So., 09.03.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - SV Genc Osman Duisburg II



19. Spieltag

So., 16.03.25 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - 1. FC Hagenshof

So., 16.03.25 13:15 Uhr SV Heißen II - SV Hamborn 1890

So., 16.03.25 15:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg II - TuS Mündelheim II

So., 16.03.25 15:00 Uhr MTV Union Hamborn - Eintracht Walsum

So., 16.03.25 15:00 Uhr SuS Viktoria Wehofen - DJK Vierlinden

So., 16.03.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - TV Jahn Hiesfeld

So., 16.03.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - SV Rhenania Hamborn

So., 16.03.25 15:30 Uhr DJK Lösort Meiderich - SC Wacker Dinslaken

