 2026-04-29T13:32:52.058Z

Allgemeines

Rhenania Hamborn bittet 1. FC Styrum zum Kellerduell

Im Kampf gegen den Abstieg zählen für Rhenania Hamborn und den 1. FC Styrum nur drei Punkte. Das steht in der Bezirksliga, Gruppe 5, außerdem an.

von Marcel Eichholz · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Rhenania Hamborn kämpft um den Klassenerhalt.
Rhenania Hamborn kämpft um den Klassenerhalt. – Foto: Burak Annac

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Mit einem echten Kellerduell startet die Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend in den 30. Spieltag. Wohl nur mit einem Sieg könnte sich Rhenania Hamborn noch Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen, selbigen will auch der 1. FC Styrum, der derzeit nur zwei Punkte über dem Relegationsplatz rangiert. Am Samstagabend empfängt Tabellenführer Rheinland Hamborn dann Schwarz-Weiß Alstaden. Diese Spiele stehen außerdem an.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Kellergipfel am Freitagabend

Morgen, 20:00 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
20:00live

Rheinland vor dem nächsten Schritt

Sa., 02.05.2026, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
18:00live

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:00live

So., 03.05.2026, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
15:15

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30live

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
SpVgg Meiderich 06/95
SpVgg Meiderich 06/95SpVgg 06/95
15:30

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:30live

So., 03.05.2026, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30

So., 03.05.2026, 19:00 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
19:00

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Das sind die nächsten Spieltage

31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - TuS Asterlagen
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - GSG Duisburg
So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Duisburger FV 08
So., 10.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Rheinland Hamborn
So., 10.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 09 Dinslaken
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 10.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Mülheimer SV 07
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Genc Osman Duisburg

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