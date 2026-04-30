Rhenania Hamborn bittet 1. FC Styrum zum Kellerduell

Mit einem echten Kellerduell startet die Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend in den 30. Spieltag. Wohl nur mit einem Sieg könnte sich Rhenania Hamborn noch Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen, selbigen will auch der 1. FC Styrum, der derzeit nur zwei Punkte über dem Relegationsplatz rangiert. Am Samstagabend empfängt Tabellenführer Rheinland Hamborn dann Schwarz-Weiß Alstaden. Diese Spiele stehen außerdem an.
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - TuS Asterlagen
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - GSG Duisburg
So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Duisburger FV 08
So., 10.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Rheinland Hamborn
So., 10.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 09 Dinslaken
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 10.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Mülheimer SV 07
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Genc Osman Duisburg
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