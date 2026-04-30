Rhenania Hamborn bittet 1. FC Styrum zum Kellerduell

Rhenania Hamborn kämpft um den Klassenerhalt. – Foto: Burak Annac

Mit einem echten Kellerduell startet die Bezirksliga, Gruppe 5, am Freitagabend in den 30. Spieltag. Wohl nur mit einem Sieg könnte sich Rhenania Hamborn noch Chancen auf den Klassenerhalt ausrechnen, selbigen will auch der 1. FC Styrum, der derzeit nur zwei Punkte über dem Relegationsplatz rangiert. Am Samstagabend empfängt Tabellenführer Rheinland Hamborn dann Schwarz-Weiß Alstaden. Diese Spiele stehen außerdem an.