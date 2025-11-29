Rhenania fährt ohne Druck zum Aufstiegsfavoriten

SG Benrath-Hassels - SC Rhenania Hochdahl. Vor zwei Wochen bekam die Rhenania das mit dem „wichtigen Spiel“ nicht geregelt. Der CfR Links siegte im Kellerduell an der Grünstraße 2:1, wodurch der zuvor dreimal in Serie siegreiche Aufsteiger auf den Relegationsplatz rutschte (15.). Am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatzanlage „Am Wald“) rechnen sich die Hochdahler allenfalls Außenseiterchancen aus. Die Platzherren sind als Zweiter des Tableaus klarer Favorit. Und die werden den Aufsteiger mit Sicherheit nicht unterschätzen.
Dessen 2:1-Erfolg Ende Oktober beim Tabellendritten Eller wird SG-Coach Nermin Ramic seinen Jungs genauso in Erinnerung rufen, wie die eigene 0:1-Derbypleite zuletzt beim TV Kalkum-Wittlaer (16.). Von daher braucht die Rhenania keinen Gedanken daran verschwenden, vom ohnehin personell stark besetzten Gegner womöglich unterschätzt zu werden.
Trotz der jüngsten Niederlage ist die Stimmung beim Liganeuling weiter positiv. „Wir haben diesmal nicht den Druck wie vor dem Spiel gegen Links. Benrath ist ein absolutes Spitzenteam und einer der ganz hoch gehandelten Aufstiegskandidaten. Andererseits haben wir bisher den Topklubs alles abverlangt. Gegen Mettmann 1:1 gespielt, gegen Spitzenreiter MSV Düsseldorf nur 2:4 verloren und gegen Eller sogar gewonnen. Wir sind also durchaus für Überraschungen gut“, macht Peter Burek deutlich. Der SCR-Coach fährt fort: „Auch wenn der Gegner in der Defensive verwundbar scheint, erwartet uns ein absolutes Bezirksliga-Spitzenteam, das in erster Linie besonder Qualität im Spiel nach vorne hat. Allein Stürmer Benjamin Prah ist mit seinen elf Treffern in der Offensive eine Bank. Dazu müssen wir uns auf eine stimmungsvolle Kulisse einstellen. Die SG hat viele Fans, die ihre Mannschaft in jeder Hinsicht unterstützen, auf und neben dem Platz.“