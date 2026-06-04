Rhenania Eschweiler hat einen neuen Trainer

– Foto: Julia Sahr

Wie der Geschäftsführer Wilfried Pütz bekanntgab, ist sich der Traditionsverein mit Mirsad Sarajlic einig. Der 56-Jährige war mehr als ein Jahrzehnt Trainer von Bosna Aachen und zuletzt beim B-Ligisten Borussia Brand tätig. Bei der Kontaktherstellung war der frühere Rhenanen-Coach Dragan Culibrk behilflich.



Der bisherige Trainer Sascha Herzog hält dem Club vom Waldstadion weiter die Treue und wird künftig auf eigenen Wunsch auf den Posten des Sportlichen Leiters wechseln. Durch die Zusammenarbeit von Sarajlic und Herzog erhofft sich die Rhenania, die die aktuelle Saison auf Platz 14 beenden wird, eine sportliche Verbesserung.