Rhenania erkämpft Punkt gegen den ASV

SC Rhenania Hochdahl – ASV Mettmann 1:1 (0:1). Der erste Punktgewinn für Aufsteiger Hochdahl am dritten Bezirksliga-Spieltag. Für die Mettmanner schien es nach zuvor zwei Siegen eine gefühlte Niederlage. Der ASV startete vor gut 250 Zuschauern mit Tempo und Selbstvertrauen in das Nachbarschaftduell. Bereits nach fünf Minuten musste sich SCR-Schlussmann Daniel Mazikowski erstmals ganz lang machen, um gegen Ezequiel Gomez einen frühen Rückstand zu verhindern.

In der Folge hatte die Hochdahler Defensive Schwerstarbeit zu verrichten. Der als Tabellenzweiter angereiste ASV ließ Ball und Gegner laufen, war, bis auf gelegentliche Vorstöße der Einheimischen, lange Zeit Herr der Situation. Einziges Manko blieb die Verwertung der herausgespielten Torchancen. Allein der überragende Mazikowski hielt sein Team bis kurz vor dem Halbzeitpfiff im Spiel, brachte Mettmanns Angreifer durch hervorragende Rettungstaten schier zur Verzweifelung. Umut Demir (9., 11.) und Tristan Maresch (27.) konnten ein Lied davon singen.

Sein Meisterstück machte der Keeper indes gegen den von Maresch klug freigespielten Demir (20.). Mazikowskis Faust im Verbund mit dem Innenpfosten standen der ASV-Führung im Weg. Die allerdings war längst überfällig, als Adil Azhil von der Strafraumgrenze den Querpass von Demir (45+1) endlich zum Mettmanner 1:0 nutzte. Sekunden vor dem Pausenpfiff wehrte Rhenanias Torhüter noch die Kopfball-Bogenlampe des in Durchgang eins stark auftrumpfenden Demir nach der präzisen Hereingabe von Toni Markovic ab. Die das ASV-Gehäuse verfehlende Direktabnahme von Jordan Taghu Tamo blieb bis dahin die beste Tormöglichkeit der Gastgeber.

In Durchgang zwei agierte der ASV nicht mehr so zwingend und spielerisch überzeugend wie noch in den ersten 45 Minuten. Dennoch musste der Gast erhöhen (58.), doch scheiterte Azhil am jetzt und in der Folge längst nicht mehr so intensiv beschäftigten Mazikowski. Rhenanias Trainer Peter Burek versuchte mit seinen personellen Wechseln frische Impulse zu setzen, verstärkte die Offensive, um die drohende dritte Niederlage in Serie zu verhindern. Sein Team traute sich in den letzten 20 Minuten offensiv dann auch mehr zu. Gleichwohl kam im Bemühen um den Ausgleich nicht jedes Zuspiel an.

Pichura hadert nach Spielende

Aber der Liganeuling steckte nicht auf. Und wurde ganz am Ende noch belohnt. Nach einem Zusammenprall von Mettmanns Yusuf Kaya und Rhenanias Angriffsführer Oliver Krizanovic entschied Schiedsrichter Yasin Kaya auf Foulelfmeter. „Bakka“ Barkammich machte das ganze zur Chefsache, der SCR-Kapitän verwandelte souverän zum Ausgleich (90.). In der siebenminütigen Nachspielzeit passierte nichts mehr. Wohl aber nach dem Abpfiff, als der Unparteiische Daniel Rehag, ebenso wie bereits zuvor (86.) Tristan Maresch, wegen „Schiedsrichterbeleidigung“ die roten Karte zeigte.

Rhenanias Chefcoach Peter Burek atmete erleichtert durch: „Ein verdienter Punktgewinn, auch wenn Mettmann in der ersten Hälfte mehr vom Spiel und bessere Torchancen hatte. Wir haben in der letzten Viertelstunde noch einmal die zweite Luft bekommen. Die Jungs haben an sich geglaubt, Moral und Widerstandkraft bewiesen. Darauf können wir alle ein wenig stolz sein.“ ASV-Cheftrainer Sebastian Pichura konstatierte: „Wir mussten schon in der ersten Halbzeit den Sack zu machen, dann hätten die Hochdahler nicht mehr ins Spiel gefunden. Aber das haben wir uns selbst zu zuschreiben. Andererseits war unsere Leistung über die 90 Minuten nicht wirklich enttäuschend. Nur hat das Ergebnis am Ende natürlich nicht gestimmt.“

SC Rhenania Hochdahl: Mazikowski – Barkammich, Krasniqi (63. Khamroev), Mislovic, Nebi, Taghu Tamo (73. Schössler), Gülmez (73. Gaida), Nyamtiro (63. Hübschen), Demirkol, Papadopoulos, Krizanovic (90+6 Alija).

ASV Mettmann: Demirhat – Tchouangue, Ju. Erkens, Jo. Erkens, Kaya (90. Wahed Omar) Azhil, Eisenbach (84. Rehag), Maresch, Demir, Markovic (74. Falco), Gomez (65. Kaddouri).