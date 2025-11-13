Rhenania Bottrop zu Gast in der KrayArena

Für die Krayer Mannschaft um Abwehrchef Michael Tosh Lake kann es am Sonntag, alleine schon aufgrund der mittlerweile prekären Tabellensituation, nur darum gehen, endlich wieder einen Sieg einzufahren. Es muss endlich gelingen, sich für ein gutes Spiel zu belohnen, die sich bietenden Chancen in Tore umzumünzen und nicht, wir in der vergangenen Woche in Katernberg, durch individuelle Fehler Tore zu kassieren, obwohl man das Spiel bestimmt. In den Trainingseinheiten wurde intensiv an den Torabschlüssen gearbeitet und das Team gaben Vollgas um Top vorbereitet in das Spiel gegen Bottrop zu gehen.

Trainer Dimitrios Pappas:" Am Sonntag geht es gegen Rhenania Bottrop, ein Gegner auf Augenhöhe. Wir wollen zeigen, was wirklich in uns steckt und den nächsten Sieg einfahren. Wir konzentrieren uns voll auf uns selbst. Die Jungs haben im Training richtig Gas gegeben; wir haben am Torabschluss, an Passfolgen und dem Zweikampfverhalten gearbeitet. Nun müssen wir auf dem Platz zeigen, dass es nur um den Verein und nicht um den Einzelnen geht."