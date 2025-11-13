Rhenania Bottrop zu Gast in der KrayArena

Der Aufsteiger aus Bottrop musste kurz vor Saisonbeginn einen enormen personellen Aderlass hinnehmen, denn es verließen wegen interner Querelen sechs wichtige Spieler den Verein. Laut Trainer Stefan Thiele gingen somit fast 100 Tore aus der vergangenen Saison, was sicher ein Grund ist, warum der bisherige Saisonverlauf mehr als enttäuschend ist. Nach 13 absolvierten Partien stehen gerade einmal ein Sieg und zwei Unentschieden auf der Habenseite. Zehn Niederlagen musste man hinnehmen, wobei die Defensive die größte Schwachstelle zu sein scheint, kassierte man bisher bereits 56 Gegentore. Doch diese Bilanz sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es gegen Bottrop für das Krayer Team alles andere als leicht wird, denn der Gast wird alles versuchen mit Punkten im Gepäck die Heimreise anzutreten
Für die Krayer Mannschaft um Abwehrchef Michael Tosh Lake kann es am Sonntag, alleine schon aufgrund der mittlerweile prekären Tabellensituation, nur darum gehen, endlich wieder einen Sieg einzufahren. Es muss endlich gelingen, sich für ein gutes Spiel zu belohnen, die sich bietenden Chancen in Tore umzumünzen und nicht, wir in der vergangenen Woche in Katernberg, durch individuelle Fehler Tore zu kassieren, obwohl man das Spiel bestimmt. In den Trainingseinheiten wurde intensiv an den Torabschlüssen gearbeitet und das Team gaben Vollgas um Top vorbereitet in das Spiel gegen Bottrop zu gehen.
Trainer Dimitrios Pappas:" Am Sonntag geht es gegen Rhenania Bottrop, ein Gegner auf Augenhöhe. Wir wollen zeigen, was wirklich in uns steckt und den nächsten Sieg einfahren. Wir konzentrieren uns voll auf uns selbst. Die Jungs haben im Training richtig Gas gegeben; wir haben am Torabschluss, an Passfolgen und dem Zweikampfverhalten gearbeitet. Nun müssen wir auf dem Platz zeigen, dass es nur um den Verein und nicht um den Einzelnen geht."