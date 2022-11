Rhenania Bottrop will Serie im Pokal ausbauen Kreispokal Oberhausen-Bottrop: So laufen die Partien des Halbfinals.

Am Donnerstag und Freitag stehen im Kreispokal Oberhausen-Bottrop die Halbfinal-Duelle an. Los geht es am Abend mit der Partie Rhenania Bottrop gegen DJK Arminia Klosterhardt. Der zweite Finalteilnehmer wird einen Tag später zwischen dem VfR Oberhausen und Schwarz-Weiss Alstaden ermittelt.

In der Bezirksliga haben sich die Bottroper nach der kleinen Serie auf den neunten Tabellenplatz verbessert und den Abstand auf die Gefahrenzone auf vier Zähler ausgebaut. Ob der Lauf jedoch auch im Pokal bestehen wird, ist noch völlig offen. Denn: Arminia Klosterhardt spielt eine bockstarke Saison und belegt in der Landesliga den zweiten Platz.

Um 19.30 Uhr rollt der Ball im ersten Halbfinale des diesjährigen Kreispokals Oberhausen-Bottrop. Gastgeber Rhenania Bottrop trifft dabei auf die Landesliga-Spitzenmannschaft DJK Arminia Klosterhardt. Stefan Thiele hat dabei die Chance, seinen Start an der Seitenlinie der Rhenania zu vergolden. In den vergangenen drei Spielen holte seine Mannschaft sieben Punkte, siegte unter anderem jeweils 4:0 gegen den TuS Essen-West und den SV Union Velbert. Beim SC Velbert wurden hingegen die Punkte geteilt.

In der zweiten Halbfinal-Partie empfängt A-Ligist VfR Oberhausen die Bezirksliga-Mannschaft von Schwarz-Weiss Alstaden. Die Favoritenrolle ist also auch hier klar vergeben. Derweil könnte der Zeitpunkt für das Spiel durchaus schlechter für die Gastgeber sein. Der Favorit hat nämlich zuletzt durchaus in der Liga gestrauchelt. Die von Ex-Profi Raphael Steinmetzt trainierte Mannschaft holte aus den vergangenen fünf Ligaspielen nur fünf Punkte und ist in der Tabelle auf Platz fünf durchgereicht worden.

Doch auch die Heim-Elf hatte zuletzt nur bedingt Grund zum Jubeln. Auch sie holte aus den zurückliegenden fünf Spielen in der Kreisliga A nur fünf Punkte, zeigte sich jedoch mit elf Toren offensivstark. Zuletzt gab es ein 3:3 bei der SG Osterfeld und ein 4:4 im Heimspiel gegen den SV Sarajevo Oberhausen.