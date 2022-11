Rhenania Bottrop schmeißt Favoriten raus Kreispokal Oberhausen-Bottrop: So laufen die Partien des Halbfinals.

Am Donnerstag und Freitag stehen im Kreispokal Oberhausen-Bottrop die Halbfinal-Duelle an. Los ging es mit der Partie Rhenania Bottrop gegen DJK Arminia Klosterhardt. Hier sorgte der vermeintliche Außenseiter für die Überraschung. Der zweite Finalteilnehmer wird einen Tag später zwischen dem VfR Oberhausen und Schwarz-Weiss Alstaden ermittelt.

Rhenania Bottrop hat den Einzug in das Finale mit einem 2:1 über die DJK Arminia Klosterhardt gemeistert. Der Siegtreffer fiel dabei erst wenige Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit. "Wir sind richtig gut ins Spiel bekommen, waren in der zweiten Halbzeit sogar noch etwas dominanter. Wir hatten die Möglichkeiten, das Spiel früher für uns zu entscheiden. Heute waren alle Jungs da, sie haben ihr Potenzial abgerufen und erkannt, dass sie mit einer solchen Leistung auch nominell stärker besetzte Gegner schlagen können", sagte Bottrops Trainer Stefan Thiele in der WAZ.

Gleich von Beginn an waren die Rhenania-Spieler gut in der Partie und machten sogleich klar, dass es kein Spaziergang für die DJK werden würde, die auf einige Akteure aus der zweiten Reihe zurückgriffen. Torlos ging es für die Mannschaften in die Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel zahlte der soeben eingewechselte Alkan Celik das in ihn gesetzte Vertrauen prompt mit dem Treffer zum 1:0 zurück. Klosterhardt war nun gefordert und musste mehr investieren. Die Belohnung ließ jedoch lange auf sich warten. Erst in der 86. Spielminute gelang der Ausgleich. Doch die Freude währte nur kurz. Keine drei Zeigerumdrehungen später traf Kevin Wenderdel zum 2:1 und sicherte den Hausherren den Finaleinzug.

VfR Oberhausen - Schwarz-Weiss Alstaden