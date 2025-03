Rhenania Bottrop neuer Spitzenreiter nach Patzer von Sterkrade 06/07

In der Bezirksliga, Gruppe 5, hat Rhenania Bottrop die Tabellenführung übernommen, nachdem die Mannschaft am Sonntag einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen den TuS Stenern einfuhr. Dieser Erfolg wurde zusätzlich versüßt durch die gleichzeitige Niederlage des bisherigen Spitzenreiters SpVgg Sterkrade 06/07, der mit 2:4 gegen den SV Blau-Weiß Dingden II unterlag. Mit diesem Ergebnis hat Bottrop nun zwei Punkte Vorsprung auf Sterkrade. Die Bottroper zeigten sich in den letzten Spielen in bestechender Form und konnten ihre Siegesserie fortsetzen.