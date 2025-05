Rhenania Bottrop: Landesliga im Blick, zwei Spieler sicher

Der auf Platz zwei stehende Verfolger, SpVgg Sterkade 06/07, liegt nun vier Punkte hinter den Bottropern. Diese müssten dann in eine Relegation um den Aufstieg gehen, in denen sie drei Spiele bestreiten würden. Hier würde aus allen sechs Bezirksligen jeweils der Zweitplatzierte in eine Dreiergruppen aufgeteilt werden und dort in einer Gruppenphase gegen jede der drei Mannschaft spielen. Die Erstplatzierten dieser Gruppen würden, neben den Meistern, den Aufstieg in die Landesliga sichern.