Rhenania Bottrop ist neuer Hallen-König Hallenstadtmeisterschaft Bottrop: In einem packenden Finale schlägt Rhenania Bottrop den SV Fortuna mit 5:3 nach Neun-Meter-Schießen.

Rhenania Bottrop hat es geschafft und ist neuer Hallenstadtmeister in Bottrop. In einem hart umkämpften Finale setzte sich die Rhenania im Duell der beiden Bezirksligisten mit 5:3 nach Neun-Meter-Schießen gegen den SV Fortuna Bottrop durch. Nach dem Ende der regulären Spielzeit hatte es 2:2-Unentschieden gestanden.

Im Endspiel zeigte der SV Rhenania Bottrop von der ersten Sekunde an, dass sie den Pokal mit nach Hause nehmen wollten. Schon nach zehn Sekunden brachte Sam Soltani den SV mit 1:0 in Front. Der Zeiger auf der Uhr hatte noch keine weitere Umrundung abgeschlossen, als Niklas Wenderdel auf 2:0 erhöhte. Die Vorentscheidung war das jedoch nicht. Die Fortuna kämpfte sich zurück in die Begegnung, verkürzte zunächst durch Amanuel Haile auf 1:2 und konnte kurz vor dem Schlusspfiff ebenfalls durch Haile den Ausgleich markieren.

Somit war klar: Der Sieger der Hallenstadtmeisterschaft musste im Neun-Meter-Schießen ermittelt werden. Ausgerechnet Marvin Polak scheiterte bei seinem Versuch für die Fortuna und verhalf seinem Ex-Verein mehr oder weniger unfreiwillig zum Titelgewinn. Fair gratulierte Fortuna-Coach Sebastian Stempel dem Sieger nach dem Endspiel, verbarg aber auch seine Enttäuschung nicht. "Als ich in die enttäuschten Gesichter meiner Spieler geschaut habe. Da kamen mir schon die Tränen. Und ich weiß, das Lob ist für sie nur ein schwacher Trost. Aber haben gespürt, wie die Sympathien in der Halle verteilt waren. Das ist ein bisschen Genugtuung für die Arbeit, die wir geleistet haben. In der Endrunde haben die vier besten Teams der Stadtmeisterschaften gestanden. Eine besondere Gratulation an die Rhenania, ich denke, sie haben eine gute Mischung im Team gefunden", sagte er in der WAZ.

Im kleinen Finale setzte sich der Titelverteidiger VfB Bottrop gegen den VfB Kirchhellen durch. Auf Wunsch beider Mannschaften wurde Platz drei direkt im Neun-Meter-Schießen ermittelt. Dort behielt der VfB mit 3:1 die Oberhand. "Es lief sehr gut für uns, die Jungs waren immer mit Spaß bei der Sache. Das ist die Hauptsache, Hallenfußball ist natürlich mal eine Abwechslung", resümierte VfB-Trainer Marco Hoffmann zum Abschluss.