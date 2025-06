Rhenania Bottrop: Freiwilliger Abstieg zur Stabilisation

„Es ergibt sportlich keinen Sinn“

Auf Führungsebene des Vereins wurde entschieden, die U23 nicht an der Relegation teilnehmen zu lassen und so den Abstieg in die B-Liga zu besiegeln. Man wolle nicht mit einem "zusammengewürfelten Haufen" in entscheidende Spiele gehen: „In unserer Situation mit der U23 ergibt es sportlich keinen Sinn, krampfhaft in der Liga zu bleiben“, erklärt Vereinsvorsitzende Natascha Kossek gegenüber der WAZ. An Unterstützung aus den eigenen Reihen hätte es sicherlich nicht gemangelt, allerdings hätte man mit Spielern antreten müssen, wie Luca Rüdel oder Özgür Erdogan, die den Verein verlassen werden, oder aus Akteure aus der Alt-Herren-Mannschaft. Weiter sagt Kossak hinsichtlich der sportlichen Situation: „Auch die Gegner sind keine leichten Kontrahenten. Wir wollten die Jungs nicht ins offene Feuer schicken.“