Rhenania Bottrop feiert Meisterschaft und Landesliga-Aufstieg

Freude und Aufatmen bei Rhenania Bottrop! Anstelle eines möglichen Drama-Finales kann sich die Mannschaft von Trainer Marvin Backhaus schon eine Woche vor dem Saisonfinale in der Bezirksliga, Gruppe 5 über Meisterschaft und Aufstieg freuen. Nach dem triumphalen und turbulenten 6:3-Erfolg beim SV 08/29 Friedrichsfeld kann der Verfolger SpVgg Sterkrade 06/07 den Klassenprimus nicht mehr einholen - trotz des eigenen 8:2-Heimerfolges gegen den VfL Rhede. Sicher ist aber ebenso, dass die Sterkrader dafür ihre Chance in der Aufstiegsrelegation bekommen werden. Gegner ist hier der Tabellenzweite der Gruppe 6.

Schon zur Pause hatte Rhenania in Friedrichsfeld zweimal geführt, durch Kevin Wenderel und Orcun Mengenli, dazwischen glich Bünyamin Özdemir aus. Nach der Pause gelang das dann Eray Tuncel zum 2:2. Dann zogen die Bottroper durch Muhamed Celik und Hannes Ostgathe davon, ehe Tuncel noch einmal vom Elfmeterpunkt verkürzte. Für die Entscheidung sorgten dann Celiks zweiter Treffer des Nachmittags und der Schlusspunkt von Joshua Meder in der 90. Minute.

Bei der SpVgg Sterkrade, die nun also als Tabellenzweiter feststeht, gelang sowohl Sverre Müller als auch Robin Papert gegen Rhede jeweils ein Dreierpack. Es scheint so, als sei es in dieser Verfassung auch kein Vergnügen, in der Relegation gegen 06/07 ranzumüssen.

Die statistischen Werte des neuen Meisters sprechen aber auch eine klare Sprache: In 32 Partien hat Rhenania Bottrop satte 150 Tore geschossen, ein bärenstarker Wert in der Bezirksliga, sind das doch fast fünf Treffer pro Spiel im Schnitt. Allerdings gab es auch 51 Gegentore. Das könnte eine Baustelle sein, an der es für die kommende Landesliga-Saison zu arbeiten gilt. Doch das soll die Rhenanen nicht vom Feiern abhalten. Glückwunsch!

SV 08/29 Friedrichsfeld – Rhenania Bottrop 3:6

SV 08/29 Friedrichsfeld: Ledian Saiti, Niklas Jansen, Heinrich Heleniak (83. Paul Fengels), Dennis Slowinski, Manuel Kausch, Marco Horstkamp, Nico Maas (65. Daniel Viktor Weiz), Bünyamin Özdemir (86. Burak Calik), Eray Tuncel, Islam Kaloshi, Halil Ibrahim Ören (83. Nick Gerritzen) - Trainer: Almir Duric

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Kevin Wenderdel (78. Jan Nübel), Luca Fischer, Jan Larisch, Dennis Terwiel, Muhammed Alkan Celik, Ben Maarten Jansen, Orcun Mengenli (87. Dominik Muris), Cem Sakız, Lennart Dickmann (55. Tekin Mang), Hannes Ostgathe (66. Joshua Meder) - Trainer: Stefan Thiele

Schiedsrichter: Marvin Dominik Szlapa (Remscheid) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Kevin Wenderdel (6.), 1:1 Bünyamin Özdemir (15.), 1:2 Orcun Mengenli (34.), 2:2 Eray Tuncel (52.), 2:3 Muhammed Alkan Celik (54.), 2:4 Hannes Ostgathe (66.), 3:4 Eray Tuncel (78.), 3:5 Muhammed Alkan Celik (82.), 3:6 Joshua Meder (90.)