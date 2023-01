Rhenania Bessenich schnappt sich Mittelrheinliga-Toptorjäger 2022 Bezirksliga, Staffel 3: Fortuna Köln II muss mit dem Abgang seines Torjägers umgehen - Bessenich gelingt ein Transfercoup.

Mit seinen 18 Treffern war der 29-Jährige der erfolgreichste Torjäger der Mittelrheinliga im Kalenderjahr 2022 . Gerade seine 14 Tore in der Rückrunde der vergangenen Saison waren für die Fortuna Gold wert - schließlich trugen sie erheblich zum Last-Minute-Klassenerhalt bei. In der Frühphase der aktuellen Saison gab Iskra sein Debüt in der Regionalliga West. Gegen den FC Schalke II wurde er in der Schlussphase eingewechselt. In dieser Saison lief es beim Angreifer nicht so rund, wie in der Rückrunde der vorherigen. Vier Tore erzielte er in seinen 13 Saisonspielen. Erst vor einem Jahr war Iskra von Eintracht Verlautenheide zur Fortuna gewechselt und schrieb unter dem Strich eine Erfolgsgeschichte bei der Regionalliga-Reserve.

Diese endet nun aus beruflichen Gründen. „Marvin verlässt uns aus beruflichen Gründen, er kann diesen Aufwand nicht mehr betreiben, der notwendig ist, um auf diesem Niveau Fußball zu spielen. Das muss man akzeptieren und respektieren, dass er sich auf die Arbeit fokussieren möchte. Wir behalten ihn positiv in Erinnerung, er hat einen großen Beitrag zum Klassenerhalt geleistet", sagt Fortuna-Trainer Bogdan Komorowski. Für den Tabellenelften der Mittelrheinliga geht es jetzt darum, den Abgang des Torgaranten aufzufangen, um auch in dieser Saison den Klassenerhalt klarzumachen. Komorowski sieht seine Mannschaft dafür gewappnet: "Er war in der Hinserie der Kapitän der Mannschaft. Es ist schade, dass er geht. Jetzt sind andere in der Verantwortung und können sich in den Vordergrund spielen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das hinbekommen.“

Top-Transfer für Bessenich

Während die Fortuna-Reserve mit dem Abgang umgehen muss, ist Iskra für Rhenania Bessenich ein echter Transfer-Hammer. Der Bezirksliga-Aufsteiger verkauft sich in der Liga als Tabellenachter durchaus gut. Nach dem Abgang von Torjäger Athanasios Noutsos, der mit Viertligaerfahrung ausgestattet neun Mal in neun Spielen traf, könnte Iskra durchaus ein mindestens gleichwertiger Ersatz werden. Noutsos schließt sich Ligakonkurrent Hilal-Maroc Bergheim an - es könnte also zum direkten Duell der Torjäger kommen. Bessenich dürfte Iskra so oder so in bester Erinnerung haben: 2016 spielte Iskra schon einmal für den damaligen A-Ligisten und hatte mit elf Toren aus zehn Spielen eine mehr als respektable Torquote vorzuweisen.