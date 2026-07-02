Rhenania Bessenich: Ein Rückkehrer und vier Neue Die neuen Transfers für die kommende Saison von Benedikt Hitze · Heute, 12:01 Uhr · 0 Leser

Robin Koch kehr zu Rhenania Bessenich zurück. – Foto: Rhenania Bessenich Insta

Der SV Rhenania Bessenich treibt seine Personalplanungen für die kommende Spielzeit mit Hochdruck voran. Die Verantwortlichen präsentieren ein vielversprechendes Quintett an Neuzugängen, das die Mannschaft auf ein neues Level heben soll. Während die Defensive an Stabilität gewinnt, kehrt in der Offensive ein altbekanntes Gesicht an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Zweikampfstärke und reichlich Erfahrung für die Defensive Mit Felix Hilgers gewinnt der SV Rhenania genau das gesuchte Profil aus der Region: ein junger, hungriger Akteur, der Mentalität, Einsatz und den nötigen Willen mitbringt. Der 23-Jährige überzeugt durch eine robuste sowie kämpferische Spielweise und die Bereitschaft, kompromisslos in jeden Zweikampf zu gehen. Trotz seines Alters bringt er die Erfahrung aus knapp 100 Bezirksliga-Spielen mit. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Bessenich. Besonders schön ist es für mich, mit so vielen Jungs, die ich aus früheren Zeiten kenne, wieder zusammenspielen zu können. Die Verantwortlichen des Vereins haben mir direkt ein gutes Gefühl gegeben und ich hoffe, dass wir gemeinsam in der neuen Saison eine gute und erfolgreiche Zeit haben werden“, so Hilgers zu seinem Wechsel. Ein weiterer wichtiger Baustein für die Stabilität im Abwehrverbund ist Fabian Bentata. Er gilt als echter Teamplayer, der auf dem Platz Verantwortung übernimmt. Zu seinen größten Stärken zählen sein gutes Stellungsspiel, seine Zweikampfstärke sowie eine sichere Spieleröffnung und Passqualität. Bentata, der sowohl auf der Sechserposition als auch in der Innenverteidigung agieren kann, bringt jahrelange Bezirksliga-Erfahrung mit und lief zudem bereits in der Landesliga für den TuS Zülpich auf. „Die Verantwortlichen des Vereins haben mir von Beginn an ein gutes Gefühl gegeben und sich sehr um mich bemüht. Für mich ist das eine etablierte Mannschaft in der Liga, mit der man in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen und eine gute Platzierung erreichen kann“, begründet Bentata den Vereinswechsel.

Flexibilität auf den Außenbahnen und ein junger Rückhalt Mit Tom Stegink stößt ein flexibel einsetzbarer Spieler zum Team, dessen fußballerische Grundausbildung unter anderem bei Düren, der Fußballschule Köln und dem ETSC stattfand. Stegink ist extrem vielseitig einsetzbar und kann nahezu jede Position bekleiden – ob auf der Sechserposition, im offensiven Mittelfeld, im Sturm oder auf den Flügeln. „Der Wechsel nach Bessenich fühlt sich für mich genau richtig an. Besonders überzeugt hat mich die Perspektive, die mir hier aufgezeigt wurde. Schon bei den ersten Gesprächen hatte ich das Gefühl, dass die Chemie stimmt und ich mich hier sportlich wie persönlich weiterentwickeln kann. Jetzt freue mich darauf, die neue Aufgabe anzunehmen und alles für den Verein zu geben“, so Stegink. Auch auf der Torhüterposition stellt sich der Verein zukunftssicher auf: Der 21-jährige Jamey Idema wechselt ab sofort zur Rhenania, nachdem er bereits im Probetraining mit großem Einsatzwillen und Ehrgeiz überzeugte. „Ich habe mich für Renania Bessenich entschieden, weil ich direkt ein gutes Gefühl bei der Mannschaft und dem gesamten Umfeld hatte. Es hat einfach von Anfang an gepasst. Ich freue mich riesig auf die neue Saison, auf neue Mitspieler, neue Herausforderungen und vor allem darauf, wieder auf dem Platz zu stehen und alles für die Mannschaft zu geben“, erklärt Idema.