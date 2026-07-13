Rheinwacht Stürzelberg II spielt eine makellose Saison Kreisliga B Grevenbroich-Neuss. Ohne Punktverlust marschierten die Stürzelberger durch die Kreisliga C, Gruppe 2. von RP / Noah Knothe · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Die Zweite Mannschaft von Rheinwacht Stürzelberg schaffte den Aufstieg ohne Punktverlust. – Foto: Julian Glaw

Der SV Rheinwacht Stürzelberg wird in der kommenden Saison zwei Mannschaften in der Kreisliga B ins Rennen schicken. Die Zweite Mannschaft spielte in Gruppe 2 der Kreisliga C alle Gegner an die Wand: 30 Spiele, 30 Siege – eine perfekte Saison.

Nach dem fünften Platz in der Spielzeit 2024/25 musste die Rheinwacht vor der Saison zu den Aufstiegskandidaten gezählt werden. Damit, dass die Mannschaft jedes Spiel gewinnen würde, konnte jedoch keiner rechnen. In der Hinrunde besiegten die Stürzelberger den Mitaufsteiger SV Uedesheim II mit 9:0, wodurch das Team von Trainer Nabil Abdel-Jalil bereits vor der Winterpause sechs Punkte Vorsprung auf die Konkurrenz hatte. Perfekte Punkteausbeute Ist eine Hinserie mit 30 von 30 Punkten und 76:16 Toren noch zu überbieten? Die Antwort der Stürzelberger: „Ja, das geht.“ Auch in der Rückrunde blieb der SV ohne Punktverlust, diesmal aber mit einer Torbilanz von 125:4! Im Schnitt schoss die Rheinwacht in der Rückserie über acht Tore pro Spiel. „Das Lob gilt ganz allein meiner tollen Mannschaft. Der Ehrgeiz, ohne Punktverlust zu bleiben, war riesig. Das Selbstbewusstsein war nach der Hinrunde natürlich groß, deswegen konnten wir in der Rückrunde noch mal einen Gang hochschalten“, lobt Abdel-Jalil sein Team.

Seinen besten Torjäger wird er aber zur kommenden Kreisliga-B-Saison verlieren. Samuel Hebben, der bereits in Uedesheim in der Jugend unter Abdel-Jalil gespielt hatte, verlässt Stürzelberg nach nur einem Jahr in Richtung SG Grimlinghausen/Norf. Mit 52 Toren und 60 Vorlagen überragte der 23-Jährige in der Kreisliga C, zukünftig wird er in der Kreisliga A auf Torejagd gehen. Zusammenhalt zentrales Element Auch aus diesem Grund ist dem Coach der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft unfassbar wichtig. „Ich mache meinen Jungs immer wieder klar, dass vorne keiner ein Tor schießen würde, wenn nicht vorher jeder dafür hart gearbeitet hätte. Mir ist es wichtig, dass jeder Spieler für die Mannschaft kämpft, das haben wir dieses Jahr sehr gut umgesetzt“, betonte er. Nach dieser überragenden Saison ist es nicht auszuschließen, dass die Zweite Mannschaft in der kommenden Spielzeit sportlich die Nummer eins im Verein werden könnte, da nun beide Stürzelberger Teams in der Kreisliga B spielen. Dafür brauchen Trainer und Mannschaftsarzt aber den kompletten Kader. „Wir haben uns als Mannschaft dafür entschieden, mit einem kleinen Kader in die Saison zu gehen, damit jedem Einsatzzeiten garantiert sind. Sehr spontan sind jedoch noch Spieler abgesprungen, weshalb wir darauf hoffen müssen, ohne viele Verletzungen durch die Saison zu bekommen“, so Abdel-Jalil.