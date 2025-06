Rheinwacht Erfgen bleibt B-Ligist

Die Mission Klassenerhalt ist geglückt. Nach dem 3:2-Hinspielerfolg bei Union Kervenheim am Mittwoch gelang Rheinwacht Erfgen nun ein verdienter 3:1 (2:0)-Heimsieg vor 100 Zuschauern und sicherte sich in der Relegationsrunde den Ligaverbleib in der Kreisliga B.