Rheinsüd punktet, Kellerteams kämpfen weiter

Spitzenreiter Bonner SC baute seine Tabellenführung mit einem souveränen 4:0-Erfolg gegen den 1. FC Düren weiter aus. Bereits nach 24 Minuten lagen die Gastgeber durch Tore von Forster, Memedi, Jeong und Longonga uneinholbar in Führung. Nihad Dzaferovic, Trainer von Düren, lobte den Gegner: „Das Spiel am Wochenende war gegen einen überragenden Gegner, die stehen nicht umsonst auf Tabellenplatz 1. Bonner SC hat das überragend gemacht – sehr professionelle Mannschaft. Wir gehen jetzt in die Vorbereitungsphase gegen Vichttal. Ein Sieg ist Pflicht und wir müssen Vollgas geben, um wieder auf Kurs zu kommen.“

Ebenfalls siegreich war Alemannia Aachen, das sich mit 2:1 gegen Deutz 05 durchsetzte. Das Spiel begann unglücklich für Aachen durch ein Eigentor von Küppers, doch Redemann und Podelov drehten die Partie noch in der zweiten Halbzeit. Deutz-Trainer Omid Akhavan zeigte sich trotz der Niederlage zufrieden: „Ich mache meiner Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf. Wir haben als Team agiert und uns sehr gut präsentiert gegen eine Aachener Mannschaft, die am Ball wirklich stark war. Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber wir können nur Positives für die kommenden Spiele mitnehmen.“ Aachens Coach Dennis Jerusalem sah es etwas anders: „In der ersten Halbzeit hatten wir vier große Chancen, drei davon ans Aluminium – das Spiel hätte höher zur Pause stehen müssen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann noch besser gespielt und das Spiel gedreht.“

Einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg feierte Rheinsüd Köln, das beim VfL Vichttal mit 4:2 gewann. Nach einer 0:3-Pausenführung der Gastgeber kämpfte sich Vichttal durch zwei Foulelfmeter-Tore zurück, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Trainer Glenn Adriano lobte die Leistung seiner Mannschaft: „Wir konnten eine überwiegend konzentrierte Leistung abrufen und die drei Punkte verdient mitnehmen. Wir gehen mit breiter Brust ins nächste Heimspiel gegen Aachen.“ Vichttal-Trainer Nick Gerhards zeigte sich trotz der Niederlage optimistisch: „Wir hatten in der ersten Halbzeit wenige Ballbesitzphasen und verloren viele Zweikämpfe. Die zweite Halbzeit hat uns jedoch Hoffnung für die kommenden Spiele gegeben.“

Im Duell um wichtige Punkte im Mittelfeld trennten sich SV Bergisch Gladbach 09 und SC West Köln 2:2. West lag zunächst 0:2 zurück, nachdem Melnik und Alibasic (Foulelfmeter) für Bergisch Gladbach getroffen hatten. In der zweiten Halbzeit kämpften sich die Kölner zurück und erzielten zwei späte Tore, sodass am Ende ein gerechtes Unentschieden stand. Trainer Phil Mersch zeigte sich zufrieden mit der Reaktion seines Teams: „Wir hatten in den ersten Minuten Probleme, Zugriff zu bekommen, und Bergisch Gladbach macht durch hohe individuelle Qualität das 1:0. Unsere Jungs sind über jegliche Widerstände gegangen und haben spätestens in der zweiten Halbzeit das Spiel übernommen. Wir hatten ein deutliches Chancenplus, haben dieses aber leider erneut nicht auf die Anzeigetafel gebracht.“

Mersch ergänzte: „Dass wir uns mit zwei späten Toren belohnen konnten, war ein echtes Kompliment an die Moral der Mannschaft. Das Spiel zeigt, dass wir auch in Rückständen mutig bleiben und die Chancen nutzen müssen. Wir machen weiter, arbeiten an unseren Schwächen, und ich bin überzeugt, dass der Knoten bald platzt.“

Im Oberbergischen gewann der FV Wiehl 2000 mit 4:1 gegen den SC Borussia Lindenthal-Hohenlind. Zacchini brachte Wiehl früh in Führung, Ripplinger erhöhte vor der Halbzeit auf 2:0. Ghassem verkürzte für Lindenthal, doch Vickollari und Ripplinger stellten schnell die Weichen auf Sieg. Daniel Huth, Trainer von Hohenlind, kommentierte: „Glückwunsch an das Team des FV Wiehl zum verdienten Heimsieg. Leider finden wir nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit gar nicht zu unserem Spiel, sind mit und gegen den Ball wirklich schwach. Wir brauchen nächste Woche im Heimspiel gegen Bergisch Gladbach eine klare Leistungssteigerung.“

Der Spieltag zeigte erneut: Während die Spitze weiter eng zusammenliegt und die Favoriten ihre Positionen festigen, kann ein einziger Sieg im Mittelfeld oder Keller den Unterschied ausmachen. Die Liga bleibt spannend, vor allem für die Verfolgerteams, die auf ein kleines Ausrufezeichen hoffen.