Rheinsüd mit Rückenwind – „Heißes Auswärtsspiel“ in Frielingsdorf

– Foto: Marie Piorkowski

Der SV Frielingsdorf und der FC Rheinsüd Köln eröffnen am Donnerstagabend den 14. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1. Beide Teams gehen mit Selbstvertrauen in das Duell: Frielingsdorf hat in den letzten fünf Partien nur einmal verloren und steht mit 16 Punkten auf Rang 10, während Rheinsüd nach zwei überzeugenden Siegen in Folge nun 21 Punkte auf dem Konto hat und auf Platz 7 liegt.

Krämer: „Basics müssen stimmen“ Rheinsüd-Trainer Stefan Krämer machte vor dem Auswärtsspiel klar, worauf es ankommen wird. „Wir wollen in erster Linie das, was wir am Sonntag gezeigt haben, auch am Donnerstag wieder auf den Platz bringen“, betont er.

Die Grundlage seien dabei ganz klassische Tugenden: „Die Basics müssen stimmen: Laufbereitschaft, Intensität, Zweikampfstärke – darüber müssen wir ins Spiel finden.“ Erst darauf aufbauend wolle man wieder Torgefahr ausstrahlen und defensiv möglichst wenig zulassen. Krämer erwartet jedoch eine extrem anspruchsvolle Aufgabe: „Frielingsdorf ist ein sehr unangenehmer Gegner. Gerade auswärts erwartet uns ein richtig heißes Spiel, in dem sie uns nichts schenken werden.“ Sein Team müsse nahtlos an die Leistung aus dem 3:0 gegen den Türkischen FC Köln anknüpfen: „Nur dann können wir bestehen.“