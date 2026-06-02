Rheinsüd macht es schon wieder − Abstiegskampf spitzt sich zu

Auch gegen Bonn gab es für Aachen eine Niederlage – Foto: Linus Noah Krieger

Fortuna verliert wieder gegen Rheinsüd Der FC Rheinsüd hat der Fortuna erneut ein Bein gestellt und im Stadtderby einen überraschenden 4:2-Heimerfolg gefeiert. Damit verpassten die Südstädter nicht nur einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft, sondern erlebten auch das Ende ihrer langen Ungeschlagen-Serie. Seit November hatte die Fortuna nicht mehr verloren. Gegner damals: Ausgerechnet Rheinsüd. Rheinsüd-Coach Glenn Adriano zeigte sich nach dem Abpfiff sichtlich stolz auf den Auftritt seiner Mannschaft, richtete den Blick aber sofort wieder auf das Wesentliche: „Das war kein einfacher Derby-Sieg, sondern ein absoluter Big-Point im Kampf um den Klassenerhalt. Die Temperaturen haben es beiden Mannschaften nicht leicht gemacht. Wir sind schnell in Rückstand geraten und konnten dann das Spiel erstmal drehen. Fortuna kann vor der Pause aber noch ausgleichen – dort hat man die Qualität dieser Mannschaft gesehen und warum sie seit November ohne Niederlage war.“ In den zweiten 40 Minuten behielten die Hausherren in der Hitzeschlacht den kühleren Kopf. Rheinsüd ging erneut in Führung und verdiente sich in der Schlussphase auch das nötige Scheibchen Glück, um den wütenden Angriffen der Fortuna standzuhalten. Ein perfekt vorgetragener Konter setzte schließlich den Schlusspunkt zum 4:2-Endstand. Adriano resümierte die zweite Halbzeit pragmatisch: „In der zweiten Halbzeit gehen wir wieder in Führung und haben dann auch das Match-Glück. Durch einen Konter konnten wir das Spiel schließlich entscheiden. Wir freuen uns riesig über die Punkte und konzentrieren uns bereits auf die nächste schwere Aufgabe gegen Eilendorf.“

Düren feiert zweiten Sieg infolge Im engen Abstiegskampf ist dem 1. FC Düren der nächste wichtige Sieg gelungen. Damit springt der FC vorerst wieder auf einen Nichtabstiegsplatz. Gegen Bergisch Gladbach gab es in den ersten 35 Minuten zwar kaum Torchancen, danach nahm die Partie jedoch deutlich an Fahrt auf. Erst unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff zog Düren das Tempo an, erarbeitete sich eine kleine Serie von Hochkarätern und belohnte sich prompt mit der psychologisch wertvollen Führung. Dürens Trainer Sammy Ouindi analysierte die erste Halbzeit nach dem Schlusspfiff gewohnt sachlich: „Es war relativ chancenarm bis kurz vor der Halbzeit. Da hatten wir zwei, drei gute Möglichkeiten und treffen dann auch.“ In der zweiten Halbzeit gelang den Gästen zwar der Ausgleich, aber Düren war weiterhin die bessere Mannschaft und erarbeitete sich weiter gute Möglichkeiten. Ouindi zeigte sich hochzufrieden mit der moralischen und defensiven Leistung seiner Jungs in der zweiten Hälfte: „In der zweiten Halbzeit hatten wir ein Chancenplus und lassen leichtfertig unsere Möglichkeiten liegen. Wir haben es aber gut verteidigt und wenig zugelassen. In den letzten zehn Minuten haben wir dann doch noch zwei Tore gemacht und damit verdient gewonnen.“

Wiehl holt wichtige drei Punkte Der FV Wiehl schlägt Wegberg-Beeck und verlässt damit erstmal einen direkten Abstiegsplatz. Es war der erste Sieg nach zuletzt acht Spielen ohne. Während die Gäste aus dem Oberbergischen einen überlebenswichtigen Dreier im Tabellenkeller feierten, herrschte auf Seiten der Hausherren nach dem Abpfiff pure Ernüchterung über einen blutleeren Auftritt. Der sportliche Auftritt der Beecker lässt sich an diesem Wochenende offenbar nicht nur an fußballerischen Defiziten festmachen, sondern ist auch eng mit der mentalen Verfassung der Spieler verknüpft. Im Umfeld des Vereins gab es zuletzt reichlich Unruhe, was auf dem Rasen spürbare Spuren hinterließ. Wegberg-Coach Goran Kovacevic ging mit seiner Mannschaft nach der Pleite hart ins Gericht, zeigte aber gleichzeitig ein gewisses Verständnis für die schwierige Gemütslage seiner Jungs: „Das war leider die schlechteste Leistung, seitdem ich hier Trainer bin. Es ist aber aktuell auch keine leichte Situation für die Jungs. In den letzten Wochen ist im Verein viel passiert und viele Jungs sind mit den Gedanken ganz woanders.“ Am Ende reichte dem FV Wiehl ein einziger Treffer, um die Punkte zu entführen. Kovacevic bilanzierte das sportliche Dilemma schonungslos und erwies sich trotz des Frusts als fairer Verlierer: „Wir haben gegen Wiehl die Tore einfach nicht gemacht und insgesamt war es eine desolate Leistung. Meinen Glückwunsch noch an Wiehl zum Sieg.“

Eilendorf rutscht ans Tabellenende In einer intensiven Begegnung behielten die Rechtsrheinischen die Oberhand und bauten ihr Punktekonto auf 28 Zähler aus, während die Gäste aus Aachen einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen mussten. Für die Deutzer ging es in dieser Partie darum, nach den wechselhaften Leistungen der Vorwochen wieder Konstanz zu zeigen und den Heimvorteil zu nutzen. Das gelang den Kölnern auch. Mit dem Dreier festigt die Spielvereinigung ihren Platz im gesicherten Mittelfeld der Tabelle und hält den Anschluss an die obere Tabellenhälfte. Auf der Gegenseite stand der SV Eilendorf nach dem Schlusspfiff mit leeren Händen da. Die Pleite hat für die Aachener fatale Folgen im Tableau: Da die direkte Konkurrenz im Keller zeitgleich punktete, rutscht Eilendorf mit weiterhin 22 Zählern auf den 13. und damit letzten Tabellenplatz ab. Da der Rückstand auf Platz 9 gerade einmal mickrige zwei Punkte beträgt, ist im Abstiegskampf für Eilendorf noch alles drin.

Aachen verliert auch das nächste Top-Spiel Alemannia Aachen steckt weiterhin in einer Ergebniskrise – und das ausgerechnet in der wichtigsten Phase der Saison. Gegen den Bonner SC setzte es die nächste Niederlage. Damit holte Aachen aus den vergangenen fünf Spielen nur einen einzigen Sieg. Das skurrilste Phänomen des Spieltags bleibt jedoch die Tabelle: Trotz der bitteren Niederlage und der anhaltenden Durststrecke verteidigt Aachen mit 50 Punkten vorerst die Tabellenführung. Das liegt vor allem daran, dass die direkte Konkurrenz von Fortuna Köln im Parallelspiel ebenfalls patzte und damit Schützenhilfe leistete. Allzu lange darf sich die Alemannia auf diesem Vorteil allerdings nicht ausruhen. Die Verfolger sitzen dicht im Nacken und haben teilweise noch Nachholspiele in der Hinterhand.