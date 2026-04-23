Rheinlandpokal: Ticket-Vorverkauf fürs Finale startet

In wenigen Tagen wird der Kartenvorverkauf für das Endspiel beginnen – und zwar je nach Stadionbereich über den Fußballverband Rheinland (FVR) oder über die beiden Finalisten. Über den FVR gibt es ab Montag, 27. April, 16 Uhr, Online-Tickets für alle Kategorien außer VIP. Der Link zum Ticket-Shop des FVR-Partners Vereinsticket: https://events.vereinsticket.de/fv-rheinland/fu-rheinlandpokal/4920684

Über die TuS Koblenz gibt es ab Sonntag, 26. April, im Rahmen des Heimspiels gegen FC Emmelshausen-Karbach und zu den Geschäftsstellenzeiten Stehplatztickets für die Blöcke B/C sowie Sitzplatztickets.

Über den SV Eintracht Trier 05 gibt es für Dauerkarteninhaber und Mitglieder am Montag, 27. April, und Dienstag, 28. April, jeweils von 16 bis 20 Uhr in der Geschäftsstelle Stehplatztickets für die Blöcke D/E und Sitzplatztickets. Ob es noch einen freien Vorverkauf des Trierer Kontingents gibt, will der Verein zu gegebener Zeit bekanntgeben.