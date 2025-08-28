Rheinlandpokal: Ellscheid wirft die SG Schneifel raus

Nach umkämpften 90 Minuten lupfte Nicolas Görres (105.) die Gäste in Führung, ehe Ellscheid durch Jannick Land zum Ausgleich kam (113.). Im Elfmeterschießen blieb Bezirksligist SG Ellscheid cool, während ein Fehlschuss von Markus Diehl an den Pfosten das frühe Schneifeler Ausscheiden besiegelte. „Wir haben das Pressing von Ellscheid in der ersten Halbzeit nicht gut ausgehalten. Auch im zweiten Durchgang sind die meisten Angriffe verpufft“, meinte Stephan Simon, Trainer der Schneifeler. Bereits nach 45 Minuten wechselte er den Torwart aus. Für den jungen Aron Scheuern (19.) kam die etatmäßige Nummer eins Dennis Koziol, „um mit seiner Erfahrung mehr Ruhe reinzubekommen“. Trainer Markus Boos strahlte nach dem Krimi: „Wir waren super giftig und gallig, haben aber auch viel Fußball gespielt. Es war ein 50:50-Spiel. Stefan Diedrich im Tor hat ein sehr gutes Spiel gemacht.“

Die 233 Zuschauer in Feyen trauten zu Beginn der zweiten Hälfte ihren Augen nicht. Hatte der zwei Klassen höher angesiedelte FC Bitburg nach einem Eigentor von Jamal Abdulrafiu (9.) und einem Treffer von Joshua Bierbrauer (20.) noch souverän mit 2:0 geführt, ging es nach dem Seitenwechsel Schlag auf Schlag. Henry Jelen markierte das 1:2 (47.). Per Traum-Freistoß in den Winkel glich Baran Hassan aus (53.). DJK-Spielertrainer Ahmed Boussi, der sich erst zur zweiten Hälfte eingewechselt hatte, traf gar zum 3:2 für den A7-Ligisten (55.). Bitburg schlug in Person von Simon Floß (63., 70.) und Bierbrauer (67.) zurück. Boussi machte es noch mal spannend (77.). Bitburg schleppte sich zum Abpfiff, um dann den insgesamt verdienten Sieg zu feiern.

Ahmed Boussi, Spielertrainer der DJK St. Matthias Trier

Philippe Gericke, Kapitän der DJK St. Matthias Trier

Fabian Ewertz, Trainer des FC Bitburg

SG Franzenheim - FVH Morbach 0:4 (0:2)

Ein Eigentor von Luca Poth (6.) ebnete den klassenhöheren Gästen aus der Rheinlandliga den Weg, ehe Marcel Schultheis (34.) per Kopf auf 2:0 erhöhte. Im zweiten Durchgang sorgten Khalidi Ponela (74.) per sehenswertem Distanzschuss und Lukas Kaiser (82.) für klare Verhältnisse. „Bis auf eine Chance zum 1:1 haben wir nichts zugelassen. Nach dem 2:0 haben wir es abgeklärt runtergespielt“, sagte Philipp Frank, Coach der Hunsrücker.

SG Saartal-Irsch - FSV Salmrohr ⇥2:5 (1:1)

Der FSV besaß im Vergleich mit dem Bezirksligakonkurrenten nicht nur die bessere Spielanlage, sondern strahlte auch mehr Torgefahr aus. Zur Halbzeit hatte es nach Treffern von Tobias Klein (6.) und Fabian Müller (35.) noch 1:1 gestanden. Ein Doppelschlag von Oliver Mennicke (54., 56.) brachte Salmrohr vor 200 Besuchern auf die Siegerstraße. Ein verwandelter Foulstrafstoß von Jan Brandscheid bedeutete das 2:4 (64.). Die Elf von Peter Schuh kämpfte sich mit einem ebenfalls verwandelten Elfmeter von Lennard Wagner (78.) noch mal zurück. Brandscheid machte dann alles klar (90.+3). „Über weite Strecken war es ausgeglichen, doch Salmrohrs Offensive war agiler und bissiger. Die Niederlage ist verdient“, befand Saartal-Sportchef Philip Kramp.

Weitere Pokalpartien mit regionaler Beteiligung vom Mittwoch:

SG Zewen - FSV Trier-Tarforst ⇥1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Matthias Finsterwalder (41.), 0:2 Nico Neumann (73.), 0:3 Benedikt Decker (89.), 1:3 Dennis Thon (90.+1 Foulelfmeter)

SG Ruwertal/Gutw. - RW Wittlich ⇥1:4 (0:2)

Tore: 0:1 Daniel Littau (28.), 0:2 Mohammad Rashidi (34.), 0:3 Meliani Saim (65.), 1:3 Fabian Faber (88. Foulelfmeter), 1:4 Ralf Rizvani (89.)