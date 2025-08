Rheinlandpokal: Eifeler A-Ligist fordert Eintracht Trier heraus

Live verfolgte Erik Menzel die Pokal-Auslosung auf dem Facebook-Kanal des Fußballverbandes Rheinland. Als nur noch eine Paarung ausstand, war klar: Der von ihm trainierte Eifeler A8-Ligist SG Wallenborn trifft voraussichtlich am Mittwoch, 27. August, (exakte Uhrzeit und Spielort noch offen) auf den ranghöchsten Wettbewerbs-Teilnehmer, Regionalligist Eintracht Trier. Nach dem 3:2 in Runde eins über Rheinlandligist SG Arzfeld hatte der neue Coach der Vereinigten aus Wallenborn, Nieder- und Oberstadtfeld sowie Neunkirchen und Steinborn gegenüber dem TV noch gesagt, nun direkt die Eintracht zu fordern sei „vermessen“. Die Vorfreude auf das Team seines Kollegen Thomas Klasen ist jetzt umso größer. „Das wird für uns das Spiel des Lebens. Wann hat man mal die Chance, auf solch eine Mannschaft zu treffen?“ sagt Menzel. Vor dem Start in der A-Klasse – am Samstag, 19 Uhr, geht es mit der Partie bei der SG Mehlental/Bleialf los – sieht Menzel keine Konzentrationsprobleme: „Das Trierer Spiel wird uns eher anspornen und dürfte den Konkurrenzkampf zusätzlich forcieren.“