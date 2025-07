Rheinlandpokal: Die Partien im Bezirk West

Alles auf null: Im Rheinlandpokal-Wettbewerb der Saison 2025/26 gehen 116 Fußball-Mannschaften an den Start. Für die erste Runde wurden am Donnerstagmittag in Koblenz 52 Partien ausgelost. Heißt gleichzeitig: Zwölf Teams genießen zum Auftakt ein Freilos. Das sind der Regionalligist Eintracht Trier, die Oberligisten FV Engers (der Cup-Verteidiger trifft im DFB-Pokal auf Eintracht Frankfurt), Sportfreunde Eisbachtal, Cosmos Koblenz, Rot-Weiss Koblenz, TuS Koblenz, FC Emmelshausen-Karbach sowie die Rheinlandligisten Rot-Weiss Wittlich, VfB Linz, SG Mülheim-Kärlich, Ahrweiler BC und SV Laubach.

Erstmals wurde auch die Auslosung der ersten Pokalrunde live per Stream im Internet übertragen – Ein Grund ist die Schaffung von Transparenz. In der Spitze 170 User gleichzeitig verfolgten den Stream über die Facebook-Seite des Fußballverbands Rheinland. Gezogen wurden die Lose nach regionalen Gesichtspunkten, sodass sich Begegnungen jeweils in den Bezirken Ost, Mitte und West ergaben.

Im Westen (Gebiete der Fußball-Kreise Trier/Saarburg, Eifel und Mosel) stehen in der Auftaktrunde insgesamt 19 Partien an. Zwei C-Ligisten sind mit dabei – die SG DIST-Gilzem II empfängt den SV Mehring, und der SV Ulmen II hat Heimrecht gegen die SG Franzenheim. Der Rahmenspielplan des Fußballverbands Rheinland sieht vor, dass die Partien der ersten Rheinlandpokal-Runde am Wochenende 2. und 3. August ausgetragen werden. Verschiebungen sind aber möglich.