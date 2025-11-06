Rheinlandpokal: Bitburg feiert, Morbach scheitert ganz knapp

Sechs der acht Teilnehmer am Viertelfinale im laufenden Wettbewerb um den Rheinlandpokal stehen fest: Aus regionaler Sicht hat der FC Bitburg den Sprung in die Runde der letzten Acht geschafft. Gescheitert ist dagegen neben der FV Hunsrückhöhe Morbach, die sich dem klassenhöheren Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach haarscharf mit 2:3 geschlagen geben musste, auch der FSV Salmrohr. Der West-Bezirksligist unterlag bereits am Dienstag dem amtierenden Pokalsieger und Oberligisten FV Engers 07 mit 0:5.
Eintracht Trier (beim Oberligisten FC Cosmos Koblenz) und die SG Hochwald (gegen den Oberligisten TuS Koblenz) beschließen mit ihren Partien am 26. November die Achtelfinalrunde.
FV Hunsrückhöhe Morbach – FC Emmelshausen-Karbach ⇥2:3 (0:1)
Nach zehn Minuten musste Hunsrückhöhe-Keeper Yannick Görgen gegen den klassenhöheren Oberligisten erstmals eingreifen und lenkte einen Schlenzer von Keita Kinoshita aus 25 Metern über die Latte. Nach einer halben Stunde ging der Favorit in Führung. Ein langer Einwurf der Gäste wurde im Strafraum des Rheinlandligisten verlängert, wo Max Wilschrey am langen Pfosten stehend unbedrängt einschob. Im zweiten Durchgang war es ein Eckball, durch den die Morbacher gefährlich wurden. Louis Kappes brachte diesen herein und Lukas Servatius (63.) nutzte die Gelegenheit, indem er zum Ausgleich einköpfte. Wenig später wurde ein weiterer Eckball der Hausherren zwar geklärt, Sam Schurich flankte den Ball jedoch zurück in die Gefahrenzone, wo Marcel Schultheis die Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld in Führung brachte. Auch das vierte Tor des Mittwochabends fiel nach einer Standardsituation. Diesmal war es der kurz zuvor eingewechselte Ufuk Kömesögütlü (82.), der nach einem Freistoß zum 2:2 einköpfte. Als es schon nach einer Verlängerung aussah, schlugen die Gäste noch einmal zu. Wieder war es ein Freistoß, den erneut Kömesögütlü in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Lucky Punch für den FC Emmelshausen-Karbach verwertete. „Wir sind maximal enttäuscht, da wir extrem nah dran waren ins Viertelfinale einzuziehen. Die Standards verteidigen wir am Ende aber einfach viel zu naiv. Für meinen Seelenfrieden hätte der Sieg gegen den Ex-Klub sicher gutgetan. Nun wünsche ich Karbach aber alles Gute im weiteren Pokalverlauf“, sagte Philipp Frank, Coach des Rheinlandligisten.
Morbach: Görgen – Kappes, Schell, Servatius, Marcel Schultheis, Ruster, Schurich (89. Böhnke), Martin Schultheis, Kahyaoglu (90. Haubst), Lorenz, Petry
Schiedsrichter: Luis Herrig (Föhren)
Zuschauer: 260
Tore: 0:1 Max Wilschrey (31.), 1:1 Lukas Servatius (63.), 2:1 Marcel Schultheis (73.), 2:2 Ufuk Kömesögütlü (82.), 2:3 Ufuk Kömesögütlü (90.)
SV Oberzissen – FC Bitburg ⇥1:3 (0:0)
Beim Mitte-Bezirksligisten in Oberzissen tat sich der klassenhöhere Rheinlandligist FC Bitburg im ersten Durchgang noch schwer. Nach zehn Minuten hätte der Favorit sogar bereits hinten liegen können, nachdem die Hausherren gleich mit zwei Chancen am Aluminium gescheitert waren. Im weiteren Verlauf arbeitete sich der FCB vor allem über zweite Bälle auf dem schwer zu bespielenden Geläuf besser in die Partie und ging nach einem kurz ausgeführten Eckball durch Benedikt Häb (72.) in Führung. Nico Fuchs erhöhte nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Nico Kieren auf 0:2, ehe Tobias Höper einen zunächst gut parierten Abschluss von FCB-Schlussmann Oliwer Ciekosz über die Linie drückte.
Bitburgs Torschütze Benedikt Häb
Erst in der Schlussminute sorgte Joshua Bierbrauer nach einem Konter per Kopf für die Entscheidung und löste so das Viertelfinal-Ticket für die Bierstädter. „Wir sind wieder nicht gut reingekommen und hatten zu Beginn auch ein bisschen Glück. Mit der Zeit lief das Spiel dann aber immer mehr in unsere Richtung. Solch ein Sieg tut uns einfach extrem gut, da wir aktuell in der Liga in keiner guten Phase sind“, sagte der Bitburger Trainer Fabian Ewertz.
Bitburg: Ciekosz – Müller (87. Wagner), Bierbrauer, Fuchs, Alff, Mourad (46. Morbach), Koch, Kusch, Kieren (87. Nosbisch), Sterges, Häb
Schiedsrichter: Thomas Höfer (Urmitz)
Zuschauer: 175
Tore: 0:1 Benedikt Häb (72.), 0:2 Nico Fuchs (77.), 1:2 Tobias Höper (84.), 1:3 Joshua Bierbrauer (90.)
Bitburgs Trainer Fabian Ewertz
Das Achtelfinale um den Rheinlandpokal im Überlick:
FSV Salmrohr FV Engers 07 (Di.) 0:5, FV Hunsrückhöhe Morbach - FC Emmelshausen-Karbach 2:3, SV Oberzissen - FC Bitburg 1:3, SG Hundsangen - Rot-Weiß Koblenz 2:3, Ahrweiler BC - VfB Linz 3:2 n.V., SG Betzdorf - TuS Burgschwalbach 3:0 (alle Mi.), Cosmos Koblenz - Eintracht Trier, SG Hochwald - TuS Koblenz (beide Mittwoch, 26. November, 19.30 Uhr).
Viertelfinale (geplant am 4. März):
FV Engers 07 – Cosmos/Eintracht Trier, FC Bitburg - RW Koblenz, SG 06 Betzdorf – Emmelshausen-Karbach, Ahrweiler BC – SG Hochwald/TuS Koblenz.