Freude beim Rheinlandligisten: Der FC Bitburg ist im Pokal eine Runde weiter. – Foto: Pascal Weber

Rheinlandpokal: Bitburg feiert, Morbach scheitert ganz knapp Bierstädter schaffen den Sprung in die Runde der letzten Acht und treffen hier nun auf einen Oberligisten — Hunsrückhöhe kassiert späten Gegentreffer – Wie es im Pokal jetzt weitergeht. VIDEOINTERVIEWS Verlinkte Inhalte Rheinlandpokal FC Bitburg FV Hunsrückhöhe Morbach Oberzissen Emm.-Karbach + 2 weitere

Sechs der acht Teilnehmer am Viertelfinale im laufenden Wettbewerb um den Rheinlandpokal stehen fest: Aus regionaler Sicht hat der FC Bitburg den Sprung in die Runde der letzten Acht geschafft. Gescheitert ist dagegen neben der FV Hunsrückhöhe Morbach, die sich dem klassenhöheren Oberligisten FC Emmelshausen-Karbach haarscharf mit 2:3 geschlagen geben musste, auch der FSV Salmrohr. Der West-Bezirksligist unterlag bereits am Dienstag dem amtierenden Pokalsieger und Oberligisten FV Engers 07 mit 0:5. Eintracht Trier (beim Oberligisten FC Cosmos Koblenz) und die SG Hochwald (gegen den Oberligisten TuS Koblenz) beschließen mit ihren Partien am 26. November die Achtelfinalrunde.

FV Hunsrückhöhe Morbach – FC Emmelshausen-Karbach ⇥2:3 (0:1) Nach zehn Minuten musste Hunsrückhöhe-Keeper Yannick Görgen gegen den klassenhöheren Oberligisten erstmals eingreifen und lenkte einen Schlenzer von Keita Kinoshita aus 25 Metern über die Latte. Nach einer halben Stunde ging der Favorit in Führung. Ein langer Einwurf der Gäste wurde im Strafraum des Rheinlandligisten verlängert, wo Max Wilschrey am langen Pfosten stehend unbedrängt einschob. Im zweiten Durchgang war es ein Eckball, durch den die Morbacher gefährlich wurden. Louis Kappes brachte diesen herein und Lukas Servatius (63.) nutzte die Gelegenheit, indem er zum Ausgleich einköpfte. Wenig später wurde ein weiterer Eckball der Hausherren zwar geklärt, Sam Schurich flankte den Ball jedoch zurück in die Gefahrenzone, wo Marcel Schultheis die Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld in Führung brachte. Auch das vierte Tor des Mittwochabends fiel nach einer Standardsituation. Diesmal war es der kurz zuvor eingewechselte Ufuk Kömesögütlü (82.), der nach einem Freistoß zum 2:2 einköpfte. Als es schon nach einer Verlängerung aussah, schlugen die Gäste noch einmal zu. Wieder war es ein Freistoß, den erneut Kömesögütlü in der dritten Minute der Nachspielzeit zum Lucky Punch für den FC Emmelshausen-Karbach verwertete. „Wir sind maximal enttäuscht, da wir extrem nah dran waren ins Viertelfinale einzuziehen. Die Standards verteidigen wir am Ende aber einfach viel zu naiv. Für meinen Seelenfrieden hätte der Sieg gegen den Ex-Klub sicher gutgetan. Nun wünsche ich Karbach aber alles Gute im weiteren Pokalverlauf“, sagte Philipp Frank, Coach des Rheinlandligisten.

Morbach: Görgen – Kappes, Schell, Servatius, Marcel Schultheis, Ruster, Schurich (89. Böhnke), Martin Schultheis, Kahyaoglu (90. Haubst), Lorenz, Petry Schiedsrichter: Luis Herrig (Föhren)