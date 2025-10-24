Rheinlandliga: Mehr Spitzenspiel geht nicht

Ausgangslage: Die SG Arzfeld möchte gegen den TuS Immendorf den zweiten Heimsieg in Folge einfahren, um so den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu halten. Dass es eine lange Saison wird, in der der Aufsteiger im besten Fall bis zum Ende um den Klassenerhalt kämpfen wird, dürfte mittlerweile klar sein. Um sich diese Ausgangslage zu erarbeiten, benötigen die Vereinten aus Arzfeld, Dasburg-Dahnen und Daleiden vor allem zu Hause die Punkte. „Wir erwarten uns schon was in diesem Spiel, da wir zuletzt deutlich besser gespielt haben als zum Saisonstart. Gerade vor heimischem Publikum erwarten wir in Zukunft weitere Siege und gehen positiv in die kommende Partie. Immendorf selbst kenne ich nicht wirklich, daher werden wir uns in erster Linie auf uns konzentrieren“, so Florian Moos, Keeper und Trainer der SGA.