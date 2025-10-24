 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
– Foto: Volkhard Patten

Rheinlandliga: Mehr Spitzenspiel geht nicht

Rheinlandliga: Trainerdebüt im Hunsrück —Auswärts-Misere der SGH soll enden — Eintracht-Duell in Mendig.

FV Hunsrückhöhe Morbach – VfB Wissen (Samstag, 14.30 Uhr, Alfons-Jakobs-Stadion, Morbach)

Alexander KristAutor