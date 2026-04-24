Rheinlandliga: Eine Vorentscheidung an der Tabellenspitze?

Personal: Felix Sterges kehrt nach auskurierter Krankheit in den Kader der Bitburger zurück. Fraglich sind die Einsätze von Kevin Fuchs (muskuläre Probleme) und Oliwer Ciekosz (Knieprobleme).
SG Hochwald – SpVgg EGC Wirges (Samstag, 15.30 Uhr, Hentern, Rasenplatz)
Ausgangslage: Nach dem 4:1-Sieg in Mendig sind den Verantwortlichen der Sportgemeinschaft aus dem Hochwald wohl mehrere Steine vom Herzen gefallen. Fix ist der Klassenverbleib aber noch lange nicht. Mit fünf Punkten vor dem ersten direkten Abstiegsplatz konnte sich die SGH aber immerhin eine gute Ausgangsposition erarbeiten. Coach Fabian Mohsmann weiß: „Wir haben mit den kommenden Spielen alle Trümpfe in der Hand und möchten am liebsten noch einen Platz gutmachen, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Da wollen wir uns nicht auf andere verlassen. Mit Wirges erwarte ich einen Gegner, der meist Mann gegen Mann spielt. Das liegt auch daran, dass sie viele junge Spieler mit der nötigen Power haben, um das 90 Minuten durchzuziehen.“ Zudem sieht Mohsmann nach der turbulenten 4:5-Hinspielniederlage noch Potenzial für eine Wiedergutmachung. Auch aus einem anderen Grund wollen die Hochwälder nachlegen: Zwei Siege in Folge sind ihnen in der bisherigen Saison noch nie gelungen.
Personal: Tobias Lenz fehlt aus privaten Gründen. Hinzu kommen die Ausfälle von Julian Barth (Rückenprobleme) und Roan Webel (krankheitsbedingt).
VfB Wissen – FV Hunsrückhöhe Morbach (Samstag, 17 Uhr, Dr.-Grosse-Sieg-Stadion, Wissen, Rasenplatz)
Ausgangslage: Die FV Hunsrückhöhe setzte mit dem jüngsten 3:1-Heimsieg gegen Trier II ein Ausrufezeichen. Ins Auswärtsspiel in Wissen gehen die Hunsrücker nun als klarer Favorit. Alles andere als ein Sieg beim bereits abgestiegenen Schlusslicht wäre eine große Überraschung. „Ich sehe die Partie trotz der Ausgangslage nicht als leichte Aufgabe. Wissen hat nichts mehr zu verlieren und kann befreit aufspielen. Wir möchten wie zuletzt gegen Trier konsequent verteidigen und erhoffen uns schon ein paar Spielanteile mehr gegen Wissen. Für die Zukunft gilt es aber auch, durch ein besseres Positionsspiel Ballverluste frühzeitig abzusichern“, sagt Pascal Meschak, Trainer der Vereinigten aus Morbach und Monzelfeld.
Personal: Bei Philip Meeth, der zuletzt wegen muskulärer Probleme kurzfristig aussetzen musste, hofft Meschak auf eine rechtzeitige Genesung. Definitiv verzichten muss die FVH dagegen auf Henrik Molitor und Yannick Böhnke (beide beruflich verhindert).
SV Rot-Weiss Wittlich – Ahrweiler BC (Sonntag, 15 Uhr, Wittlich, Kunstrasenplatz am Bürgerwehr)
Ausgangslage: Das Topspiel der Rheinlandliga steigt am Sonntag am Bürgerwehr. Hier empfängt der Zweitplatzierte aus Wittlich den Spitzenreiter aus Ahrweiler. Bei bereits acht Punkten Vorsprung würde der Gast mit einem weiteren Sieg gegen den direkten Konkurrenten die Tür zur Oberliga weit aufstoßen und wäre kaum mehr einzuholen. Andererseits hat das Team aus der Säubrennerstadt die Gelegenheit, den Abstand auf fünf Zähler zu verkürzen. „Ich hätte mir gewünscht, dass der Punkteabstand geringer ist, was noch mehr Brisanz bedeutet hätte. So liegt unser Fokus nun klar darauf, den zweiten Platz zu festigen“, so Yusuf Emre Kasal, Trainer von Rot-Weiss. Eine besondere Motivation ist vor dem Spitzenspiel nicht nötig, wie Kasal verrät: „Sonst gehen wir meistens als Favorit in die Partie. Dieses Mal ist die Situation umgekehrt. Als Trainer musst du der Mannschaft vor solchen Spielen nicht viel sagen. Da merkt man schon im Training, dass jeder heiß ist. In diesem Spiel möchten wir uns mit Ahrweiler messen, um am Ende auch zu sehen, wie gut wir wirklich sind.“
Personal: Im Kader von Rot-Weiss sind keine personellen Änderungen zu erwarten.
SV Laubach – SG Schneifel (Sonntag, 15 Uhr, Laubach, Rasenplatz)
Ausgangslage: Fast jede Woche ändert sich aktuell die Ausgangslage für die SG Schneifel: Gerade noch belegten die Vereinigten aus Auw, Stadtkyll, Hallschlag, Ormont, Feusdorf und Esch den Aufstiegs-Relegationsrang, nur um kurze Zeit später wieder von Wittlich überholt zu werden. Die Jägerrolle, in der sich die Sportgemeinschaft nun wieder befindet, liegt den Schneifelern anscheinend besser. Beim zweitbesten Rückrundenteam erwartet die SG nun die nächste hohe Hürde im Aufstiegsrennen. „Laubach ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde, zudem sind die Auswärtsspiele dort auch erfahrungsgemäß nicht die angenehmsten. Dennoch möchten wir die drei Punkte dort natürlich mitnehmen“, meint Coach Stephan Simon. Auf die Konkurrenz schaut er fünf Spieltage vor Schluss noch nicht: „Unsere Stärke war es, dass wir uns mit den anderen Teams nicht beschäftigen. Da spielt die parallele Begegnung zwischen Wittlich und Ahrweiler gar keine Rolle für uns.“
Personal: Bei Yannick Moitzheim, der zuletzt mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, hofft der Coach auf eine Rückkehr in den Kader.
TuS Immendorf – SG Arzfeld (Sonntag, 15 Uhr, Koblenz-Immendorf, Kunstrasenplatz Auf dem Dörn’chen)
Ausgangslage: Seit dem vergangenen Spieltag ist der Abstieg der SG Arzfeld besiegelt. 16 Punkte Rückstand sind in fünf Spielen nicht mehr aufzuholen. Dennoch möchten die Isleker die letzten fünf Spiele keineswegs herschenken. Mit der Partie beim TuS Immendorf wartet schließlich ein Gegner, der ebenfalls noch um Punkte für den Klassenverbleib kämpft. „Wir wollen die verbleibenden Wochen noch mal ordentlich Gas geben und an die Leistung vom Wittlich-Spiel anknüpfen. Für uns geht es darum, jetzt einfach Fußball zu spielen wie wir es die letzten drei Wochen schon sehr ordentlich hinbekommen haben. Aufgeben werden wir uns trotz des Abstiegs nicht“, so Florian Moos, Spielertrainer der Vereinigten aus Arzfeld, Daleiden, Dasburg und Dahnen.
Personal: Die Einsätze von Niklas Kockelmann (Handverletzung) und Tom Biewald (krank) sind noch fraglich. Zurück im Kader ist dagegen Fynn Juchmes.
Eintracht Trier II – SV Eintracht Mendig (Sonntag, 16.30 Uhr, Kunstrasenplatz Ehrang-Heide)
Ausgangslage: Da die Regionalligapartie der ersten Mannschaft der Trierer am Sonntag ab 14 Uhr im Moselstadion gegen Kickers Offenbach als Hochrisikospiel eingestuft wurde, kann die Partie nicht auf dem Nebenplatz stattfinden und wird stattdessen ab 16.30 Uhr auf der Ehranger Heide ausgetragen.
Nach der ersten Rückrundenniederlage in Morbach (1:3) möchte die U23 der Eintracht wieder zurück in die Erfolgsspur. Mit Mendig wartet ein Gegner, der schon fast um die letzte Chance auf den Klassenverbleib spielt. Auch wenn es für die Trierer rein sportlich um nichts mehr geht, gibt es für Trainer Holger Lemke keinen Grund nachlässig zu werden: „Wir möchten weiterhin den vierten Platz verteidigen. Mendig war schon im Hinspiel unangenehm für uns. Vor allem nach ihrer Niederlage gegen Hochwald ist klar, dass sie jetzt gewinnen müssen. Da geht es um alles.“
Personal: Nils Gorges fällt mit einem Schlüsselbeinbruch die restliche Saison aus.