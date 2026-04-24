Rheinlandliga: Eine Vorentscheidung an der Tabellenspitze?

Ausgangslage: Das Topspiel der Rheinlandliga steigt am Sonntag am Bürgerwehr. Hier empfängt der Zweitplatzierte aus Wittlich den Spitzenreiter aus Ahrweiler. Bei bereits acht Punkten Vorsprung würde der Gast mit einem weiteren Sieg gegen den direkten Konkurrenten die Tür zur Oberliga weit aufstoßen und wäre kaum mehr einzuholen. Andererseits hat das Team aus der Säubrennerstadt die Gelegenheit, den Abstand auf fünf Zähler zu verkürzen. „Ich hätte mir gewünscht, dass der Punkteabstand geringer ist, was noch mehr Brisanz bedeutet hätte. So liegt unser Fokus nun klar darauf, den zweiten Platz zu festigen“, so Yusuf Emre Kasal, Trainer von Rot-Weiss. Eine besondere Motivation ist vor dem Spitzenspiel nicht nötig, wie Kasal verrät: „Sonst gehen wir meistens als Favorit in die Partie. Dieses Mal ist die Situation umgekehrt. Als Trainer musst du der Mannschaft vor solchen Spielen nicht viel sagen. Da merkt man schon im Training, dass jeder heiß ist. In diesem Spiel möchten wir uns mit Ahrweiler messen, um am Ende auch zu sehen, wie gut wir wirklich sind.“