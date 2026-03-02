Rheinlandliga: Dres erlöst Hochwälder in der Nachspielzeit

Enttäuschung hier, Jubeltraube dort: Linz unterlag der SG Schneifel mit 2:3. – Foto: Alfred Mehles

Nach einem Fehler im Aufbauspiel der Hausherren gingen die Gäste durch Linus Tücke in Führung (21.). Jan Pidde erzielte nach einer schönen Kombination über Marlon Stolz und Nicolas Görres zwar den Ausgleich (44.), quasi mit dem Pausenpfiff sorgte Adis Siljkovic (45.) jedoch für die erneute Linzer Führung. Nach der Pause war es erneut Torjäger Pidde, der nach Foul an Simon Reetz per Strafstoß zum Ausgleich traf. Es kam noch besser: Nach einem langen Ball von Dans Spruds setzte sich Michael Zeimmes durch, spielte mit Pidde einen Doppelpass und vollstreckte zum 3:2-Siegtreffer.

Tore: 0:1 Linus Tücke (21.), 1:1 Jan Pidde (44.), 1:2 Adis Siljkovic (45.), 2:2 Jan Pidde (55., FE.), 3:2 Michael Zeimmes (81.)

Hier geht's zur Bildergalerie

SG Hochwald – TuS Immendorf⇥ 1:1 (0:0)

Die 200 Zuschauer sahen ein durchwachsenes Rheinlandliga-Spiel. Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit nahm die Partie im zweiten Durchgang Fahrt auf. Zunächst brachte Jan Knopp die Gäste in Führung. Erst in der Nachspielzeit erlöste Patrick Dres nach einem Pass von Robin Mertinitz die Hochwälder mit seinem Treffer zum 1:1 (90.+3). „Wir hatten uns schon mehr erhofft, am Ende ist das Unentschieden aber gerecht“, meinte SG-Trainer Fabian Mohsmann.

Hochwald: Bettendorf – Mohsmann, Mertinitz, Webel, Baldes (63. Barth), Paulus, Merling (67. Eisenbarth), Burg, Weber, Stelker (72. Dres), Lenz

Schiedsrichter: Johannes Klingel (Gonzerath) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Jan Knopp (72.), 1:1 Patrick Dres (90.+3)

SV Eintracht Mendig – SG Arzfeld ⇥3:1 (1:0)

Bereits nach drei Minuten gingen die Hausherren in Führung. Als spielentscheidende Situation bewerteten die Arzfelder die gelb-rote Karte für Musa Bah nach einer vermeintlichen Schwalbe kurz nach Wiederanpfiff. In Unterzahl kassierten die Isleker zwei weitere Treffer nach Kontern durch Brice Braquin (62., 75.), ehe der eingewechselte Justin Marie (85.) einen Freistoß zum 1:3 verwerten konnte. „Trotz des 0:3-Rückstandes und der Unterzahl müssen wir die Partie am Ende noch umbiegen, sagt SG-Trainer Florian Moos.

SG Arzfeld: Moos – J. Propson, M. Lempges (79. Blehm), Schmitz, J. Lempges (59. Arens), Ewen (59, Biewald), Morgens, B. Propson, Juchmes (70. Marie), Bah, Antony

Schiedsrichter: Oliver Sons (Koblenz)

Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Michael Koch (3.), 2:0 Brice Braquin (62.), 3:0 Brice Braquin (75.), 3:1 Justin Marie (85.)

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karte für Musa Bah (51.) wegen Schwalbe (SG Arzfeld)

FV Hunsrückhöhe Morbach – Ahrweiler BC⇥ 0:0

Beide Offensivreihen kamen nicht auf Touren, weshalb sich Spitzenreiter Ahrweiler mit einem Remis im Hunsrück begnügen musste. FVH-Torwart Yannick Görgen bewahrte die robust stehenden Hausherren zwei Mal glänzend vor dem Rückstand.

Nennenswerte Morbacher Gelegenheiten hatten Noah Lorenz (55.) und Sebastian Schell (70.). „Der Punkt ist für uns ein Erfolg“, sagte Marcel Lorenz, Sportlicher Leiter der Morbacher, der den am Freitag zurückgetretenen Trainer Philipp Frank vertrat (ausführlicher Bericht dazu folgt)

Morbach: Görgen – Haubst, Kappes, Schell, Meeth (83. Kaiser), Marcel Schultheis, Ruster, Servatius (77. Süß), Martin Schultheis, Kahyaoglu, Lorenz

Schiedsrichter: Oliver Gorges (Luxemburg) / Z.: 250

Eintracht Trier II – SV Rot-Weiss Wittlich ⇥2:2 (1:0)

Nach 14 Minuten jubelte Triers Dimitrios Mitakidis über das 1:0. Rot-Weiss ließ sich nicht beirren, scheiterte zunächst aber mit vergebenen Großchancen von Ralf Rizvani (27.) und Timo Wollny (28.). Den verdienten Ausgleich erzielte Yannick Lauer nach knapp einer Stunde. Wittlichs Trainer Yusuf Emre Kasal bewies in der 61. Minute ein glückliches Händchen, als er Meliani Saim einwechselte, der keine 120 Sekunden später zum 1:2 traf. Ein besonderes Jubiläum hatte Nicolae Stefan, der sein 200. Spiel für Rot-Weiss bestritt. Während Vincent Boesen die Chance zum Ausgleich verpasste (72.), scheiterte Lauer auf der anderen Seite an der Vorentscheidung (79.). In der 80. Minute traf Soumah Alkaly Morlaye mit seinem 19. Saisontreffer zum 2:2-Endstand. In der sah der eingewechselte Can Yavuz Gelb-Rot. „Mit dem Ergebnis müssen wir zufrieden sein, auch wenn wir nach dem 2:2 gut dabei waren“, sagte SVE-II-Trainer Holger Lemke. Für Kasal waren es zwei verlorene Punkte: „Wir müssen aus diesem Spiel lernen und befinden uns in einem Reifeprozess. In der Schlussphase hat mich gestört, dass von außen das torlose Ergebnis von Ahrweiler ins Spiel gerufen wurde.“

Trier: Schmit – Mitakidis, Maurer, Mustafic (58. Yavuz), Wacht (82. Yere), Herber, Awassi, Gorges, Morlaye, Boesen (90. Yushkevich), Jost (46. Erasmy)

Wittlich: Berhard – Harig, Rashidi (61. Saim), Rizvani, Kahyaoglu, Bibaku, Stefan (61. Klein), Habbouchi, Wollny, Lauer, Moroz

Schiedsrichter: Paul Volk (Koblenz) - Z.: 300

Tore: 1:0 Dimitrios Mitakidis (14.), 1:1 Yannick Lauer (58.), 1:2 Meliani Saim (63.), 2:2 Soumah Alkaly Morlaye (80.)

Gelb-Rot für Can Yavuz (SVE II, wiederholtes Foulspiel, 90.+ 8)

Hier geht's zur Bildergalerie