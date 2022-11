– Foto: volksfreund.de

Rheinlandliga: Bitburg in Gillenfeld klarer Favorit Englische Woche für die SG Ellscheid und den FC Bitburg: Die Alfbachtaler empfangen in einer auf den heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, verlegten Partie in der Fußball-Rheinlandliga das Spitzenteam aus der Bierstadt.

Für die Gastgeber könnte die Situation frustrierender kaum sein: Sie haben kaum Personal, Trainingseinheiten finden zu selten statt, und für das Schlusslicht ist wenig Hoffnung in Sicht. Verständlicherweise gingen die Köpfe am Sonntagabend nach dem 0:5 im Kellerduell gegen Niederroßbach nach unten, und Ellscheid-Trainer Jan Diederichs gab zu: „Die Situation ist deprimierend. Wir können nicht mehr. Zuletzt haben vier Verletzte von Beginn an mitgewirkt, um die überspielten A-Jugendlichen zu entlasten. Wir können das Spiel nicht noch mal verlegen, weshalb wir hoffen, dass es gegen Bitburg ergebnistechnisch nicht so schlimm wird.“