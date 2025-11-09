Rheinland patzt, DSV 1900 und DFV 08 treffen im Topspiel aufeinander

So läuft Spieltag 13

Bereits am Freitagabend war Rheinland Hamborn bei Schwarz-Weiß Alstaden im Einsatz. Bei einem Sieg wäre es die erneute Tabellenführung geworden, doch am Ende fuhren die Duisburger mit leeren Händen zurück in die Heimat. Schon nach 13 Zeigerumdrehungen brachte Ardit Zekjiri die Hausherren in Front, doch Joel Preuß fand nur zwei Minuten später die richtige Antwort und glich für Rheinland aus. Es waren 72 Minuten absolviert, als Philipp Demler mit der Ampelkarte vom Platz flog, doch auch der Überzahl konnten die Gäste kein Kapital schlagen. Stattdessen schlug noch einmal Alstaden zu. Mert-Turay Berberoglu erzielte in der 77. Minute den Siegtreffer für Schwarz-Weiß.

Einen wichtigen Punktgewinn konnte Schlusslicht Rhenania Hamborn im Duell mit dem 1. FC Styrum verbuchen. Nach 90 intensiven und abwechslungsreichen Minuten trennten sich die beiden Mannschaften 3:3-Unentschieden. Den Auftakt machte Kaan Atik mit einem Doppelpack für die Hausherren (29./37.). Nach etwas mehr als einer Stunde verkürzte Alperen Bülbül (63.), doch Styrum stellte den Alten Abstand mit einem Treffer von Hatim Bentaleb wieder her (65.). Die Gäste gaben aber nicht auf und konnten durch einen weiteren Torerfolg von Bülbül ein weiteres Mal verkürzen (71.). Vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit gelang Nurettin Kayaoglu ein weiterer Treffer, sodass es kurz vor dem Ende 3:3 stand (86.). Dabei blieb es auch bis zum Schlusspfiff.

Das sind die Spiele am Sonntag

Heute, 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SuS 09 Dinslaken

Heute, 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Genc Osman Duisburg

Heute, 15:30 Uhr VfL Repelen - Mülheimer SV 07