Rheinland Hamborn zieht an die Spitze, Meiderich 06/95 am Boden

Jubel bei Rheinland. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Spieltag 27 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: Rheinland Hamborn hat die Tabellenführung inne, weil der Duisburger SV im Topspiel nur remis spielte. Im Keller gewinnt Rhenania Hamborn in Meiderich.

Die GSG Duisburg hat im Abstiegskampf einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Nach dem jüngsten Erfolgserlebnis unterlag das Team von Alessandro Vergaro bei Schwarz-Weiß Alstaden deutlich mit 1:4 und verpasste es, wichtige Punkte im Tabellenkeller zu sammeln. Dabei hielt Duisburg zunächst ordentlich dagegen, geriet aber nach dem Treffer von Serdy Nguala (22.) in Rückstand. Kurz vor der Pause erhöhte Boran Sezen (44.), ehe Edis Junuzovic im direkten Gegenzug auf 1:2 verkürzte (45.) und die Hoffnung auf eine Wende nährte. Im zweiten Durchgang übernahm jedoch Alstaden die Kontrolle - und vor allem Boran Sezen rückte in den Mittelpunkt. Mit zwei weiteren Treffern (62., 69.) machte er seinen Dreierpack perfekt und entschied die Partie im Alleingang. Während sich Schwarz-Weiß Alstaden mit nun 33 Punkten im Tabellenmittelfeld stabilisiert, bleibt die Lage für die GSG Duisburg mit 17 Punkten auf Rang 17 äußerst angespannt.

Ein bitterer Nachmittag für die SpVgg Meiderich 06/95, die nach guten Leistungen nun auch gegen Rhenania Hamborn verliert: In einer intensiven Partie kassierte das Team in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer durch Anthony Amadi (90.+9). Zuvor hatten Mohammed Faiz (30.) und Tobias Freiwald (31.) für einen offenen Schlagabtausch gesorgt. Für Hamborn ein wichtiger Sieg im Keller, während Meiderich vor dem Rivalen bleibt, aber fünf Punkte Rückstand hat.

Binnen drei Minuten dreht der VfB Homberg II die Partie und sammelt wichtige Punkte im Abstiegskampf. Nach der Führung durch Yusuf Allouche (44.) reagierte Homberg direkt - noch vor der Pause fiel der Ausgleich (45.+1), kurz danach die Führung (47.). Oberhausen fand darauf keine Antwort mehr und verpasst es, sich weiter nach oben zu orientieren. Homberg hingegen zieht mit nun 25 Punkten mit Mülheim-Styrum gleich und verschafft sich Luft.

Im direkten Duell im unteren Tabellendrittel setzt sich der 1. FC Mülheim-Styrum knapp durch - und hat dabei einen überragenden Mann: Hatim Bentaleb erzielt alle drei Treffer (26., 50., 86.) und entscheidet die Partie nahezu im Alleingang. Buchholz gleicht zwischenzeitlich aus, kassiert aber kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer. Styrum zieht damit auf 25 Punkte und bleibt im Rennen um den Klassenerhalt.

Das deutlichste Ergebnis des Spieltags liefert SuS 21 Oberhausen. Beim 6:0 gegen den Mülheimer SV 07 zeigt das Team eine starke Reaktion im Abstiegskampf und verkürzt auf 24 Punkte. Mülheim bleibt trotz der klaren Niederlage im oberen Tabellendrittel, verpasst aber die Chance, weiter nach vorne zu kommen. Für Oberhausen könnte dieser Sieg noch einmal neue Energie freisetzen.

Der Duisburger FV 08 lässt im Aufstiegsrennen nichts anbrennen und gewinnt deutlich in Dinslaken. Mit nun 61 Punkten wird der DFV erster Verfolger von Rheinland Hamborn (62) und setzt den Spitzenreiter weiter unter Druck. Dinslaken konnte dem Tempo der Gäste nur phasenweise folgen und bleibt im gesicherten Mittelfeld.

Der FC Neukirchen-Vluyn 09/21 spielt eine starke erste Halbzeit und führt früh klar mit 3:0. Nach zwei schnellen Treffern von Asterlagen (82., 83.) drohte die Partie noch einmal zu kippen, doch das 4:2 kurz vor Schluss sorgte für die Entscheidung. Neukirchen-Vluyn festigt Rang sechs mit 47 Punkten, während Asterlagen im unteren Mittelfeld bleibt. Nennenswert: Danny Rankl mit einem Tor und einer Vorlage.

Rheinland Hamborn gewinnt auch in Repelen und bleibt mit 62 Punkten an der Spitze! Mit einem frühen Doppelschlag (10., 18.) war die Partie schnell in klare Bahnen gelenkt. Dahinter bleibt es eng, doch Hamborn setzt sich leicht vom Verfolgerfeld ab und untermauert seine Aufstiegsambitionen.

Im Topspiel lässt der Duisburger SV 1900 Punkte liegen. Nach dem späten Ausgleich per Foulelfmeter durch Raffael Schütz (88.) rettet der DSV zwar einen Zähler, verpasst aber den Sprung näher an die Spitze. Mit 60 Punkten bleibt man hinter Hamborn (62) und dem Duisburger FV 08 (61). SV Genc Osman Duisburg (55) bleibt im erweiterten Verfolgerfeld.

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Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SuS 09 Dinslaken

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - 1. FC Mülheim-Styrum

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 19.04.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfB Homberg II

So., 19.04.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Viktoria Buchholz

So., 19.04.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SpVgg Meiderich 06/95

So., 19.04.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Duisburger SV 1900

So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - VfL Repelen



29. Spieltag

So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Rheinland Hamborn

So., 26.04.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - SV Genc Osman Duisburg

So., 26.04.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Rhenania Hamborn

So., 26.04.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - SuS 21 Oberhausen

So., 26.04.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - GSG Duisburg

So., 26.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - SC 1920 Oberhausen

So., 26.04.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Mülheimer SV 07

So., 26.04.26 15:30 Uhr VfL Repelen - Duisburger FV 08

So., 26.04.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - TuS Asterlagen