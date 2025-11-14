 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Rheinland Hamborn spielt bislang eine gute Saison.
Rheinland Hamborn spielt bislang eine gute Saison. – Foto: Roberto Parolari

Rheinland Hamborn will wieder oben angreifen

Am Samstagabend ist Rheinland Hamborn gegen den VfB Homberg II in der Bezirksliga, Gruppe 5, im Einsatz.

Nach dem Rückschlag am vergangenen Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, will Rheinland Hamborn im Heimspiel gegen Aufsteiger VfB Homberg II wieder zurück in die Erfolgsspur finden und den Kontakt zur Tabellenspitze halten. Die Homberger hingegen benötigen jeden Zähler gegen den Abstieg. Das steht außerdem am Sonntag auf der Agenda.

So läuft Spieltag 14

Diese Partie gibt es am Samstagabend

Morgen, 19:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
19:00live

Das sind die Begegnungen am Sonntag

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:00live

So., 16.11.2025, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:15

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:30

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
15:30

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger FV 08
So., 30.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 30.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Mülheimer SV 07
So., 30.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg
So., 30.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - TuS Asterlagen
So., 30.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.11.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Rheinland Hamborn
So., 30.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 21 Oberhausen
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 09 Dinslaken

16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 07.12.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger SV 1900
So., 07.12.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen
So., 07.12.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.12.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg II
So., 07.12.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - GSG Duisburg

