Rheinland Hamborn will wieder oben angreifen

Nach dem Rückschlag am vergangenen Spieltag in der Bezirksliga, Gruppe 5, will Rheinland Hamborn im Heimspiel gegen Aufsteiger VfB Homberg II wieder zurück in die Erfolgsspur finden und den Kontakt zur Tabellenspitze halten. Die Homberger hingegen benötigen jeden Zähler gegen den Abstieg. Das steht außerdem am Sonntag auf der Agenda.
15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger FV 08
So., 30.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 30.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Mülheimer SV 07
So., 30.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg
So., 30.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - TuS Asterlagen
So., 30.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.11.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Rheinland Hamborn
So., 30.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 21 Oberhausen
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 09 Dinslaken
16. Spieltag
Fr., 05.12.25 20:00 Uhr SuS 21 Oberhausen - Spvgg Meiderich 06/95
Sa., 06.12.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 07.12.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Duisburger SV 1900
So., 07.12.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SV Rhenania Hamborn
So., 07.12.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - VfL Repelen
So., 07.12.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.12.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg II
So., 07.12.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.12.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - GSG Duisburg