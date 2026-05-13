 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Rheinland Hamborn und Duisburger FV liefern sich enges Rennen

In der Bezirksliga, Gruppe 5, kämpfen Rheinland Hamborn und der Duisburger FV 08 fast auf Augenhöhe um die Meisterschaft.

von Marcel Eichholz · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Rheinland Hamborn hat den Aufstieg im Blick.
Rheinland Hamborn hat den Aufstieg im Blick. – Foto: Steffen Pospich

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Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Das Aufstiegsrennen in der Bezirksliga, Gruppe 5, hat drei Spieltage vor dem Ende der Saison noch einmal an Spannung dazugewonnen. Durchaus unerwartet patzte Rheinland Hamborn, sodass Verfolger Duisburger FV 08 bis auf einen Zähler heranrücken konnte. Am Samstagabend will der Primus gegen den 1. FC Styrum vorlegen, ebenfalls im Einsatz ist der Mülheimer SV 07, der die Spvgg Meiderich 06/07 empfängt. Diese Partien gibt es außerdem.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

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Spitzenreiter eröffnet Spieltag

Sa., 16.05.2026, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-StyrumMH-Styrum
18:00live

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz
15:30

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhen Hamborn
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:30live

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:30

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30live

So., 17.05.2026, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:30live

So., 17.05.2026, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:15

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Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag
So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - SuS 21 Oberhausen
So., 31.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Mülheimer SV 07
So., 31.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Genc Osman Duisburg
So., 31.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Rheinland Hamborn
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 31.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 09 Dinslaken
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Duisburger FV 08
So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - TuS Asterlagen
So., 31.05.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Viktoria Buchholz

34. Spieltag
So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 07.06.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SC 1920 Oberhausen
So., 07.06.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Homberg II
So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 09 Dinslaken - SpVgg Meiderich 06/95
So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger SV 1900
So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - VfL Repelen

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