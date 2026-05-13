Rheinland Hamborn und Duisburger FV liefern sich enges Rennen

Das sind die Spiele am Sonntag

____

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

So., 31.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - SuS 21 Oberhausen

So., 31.05.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Mülheimer SV 07

So., 31.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Genc Osman Duisburg

So., 31.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - Rheinland Hamborn

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 31.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 09 Dinslaken

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfB Homberg II - Duisburger FV 08

So., 31.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - TuS Asterlagen

So., 31.05.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - TuS Viktoria Buchholz



34. Spieltag

So., 07.06.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SV Rhenania Hamborn

So., 07.06.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - GSG Duisburg

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SC 1920 Oberhausen

So., 07.06.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 07.06.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfB Homberg II

So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 07.06.26 15:30 Uhr SuS 09 Dinslaken - SpVgg Meiderich 06/95

So., 07.06.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - Duisburger SV 1900

So., 07.06.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - VfL Repelen

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: