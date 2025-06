Rheinland Hamborn: Sportdirektor wird nun auch Trainer

Bei Rheinland Hamborn hat es in den letzten Wochen viel Bewegung gegeben. Vor allem die Verpflichtung von Julien Schneider als neuen Sportdirektor soll den Verein wieder in die richtige Richtung führen. Nun soll er zusätzlich das Amt des Cheftrainers übernehmen. Dort bildet er ein Gespann mit dem aktuellen Trainer Fahri Ulutas.

Durchwachsene Saison mit enttäuschendem Ergebnis

Die abgelaufene Saison lief für den Bezirksligisten alles andere als erfolgreich. Vor der Saison hat man noch angekündigt oben anzugreifen und landet dann am Ende der Spielzeit auf einem ernüchternden siebten Platz. Von einem Aufstiegsplatz waren die Hamborner mehr als 20 Punkte entfernt – das Saisonziel wurde damit klar verfehlt. Ein Zeichen, dass alles in der Spielzeit 25/26 anders laufen soll, haben die Verantwortlichen schon mit der Verpflichtung von Schneider gesetzt, der sich gemeinsam mit Ulutas frühzeitig an die Kaderplanung gesetzt hat.