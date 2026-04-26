Rheinland Hamborn nicht zu schlagen, Verfolger bleiben auf den Fersen

Einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt hat der 1. FC Styrum gemacht. in einem wilden Duell trennten sich die Mannschaft von der nun fast schon sicher abgestiegenen GSG Duisburg mit 5:3. Immerhin einen Zähler gab es für Rhenania Hamborn im Kellerduell gegen den VfB Homberg II. Klare Niederlagen gab es derweil für Viktoria Buchholz und die Spvgg Meiderich 06/95. Die Buchholzer unterlagen dem SC 1920 Oberhausen, für den David Möllmann und Yusuf Allouche jeweils einen Doppelpack schnürten, mit 1:5. Das selbe Ergebnis gab es auch für Meiderich, die sich dem Spitzenreiter Rheinland Hamborn geschlagen geben mussten.

Auch die Verfolger des Primus erledigten ihre Hausaufgaben. Mit Bravour gewann der Duisburger SV 1900 mit 6:1 gegen den TuS Asterlagen. Vor allem in der Schlussphase wurde den Zuschauern einiges geboten. Der DSV führte zur Pause bereits mit 2:0, in der letzten Viertelstunde der Begegnung nahm die indes noch einmal Fahrt auf. Maurice Rybacki (78.) und Kadir Yildirim (86./89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. In der Schlussminute der regulären Spielzeit gelang Derman Disbudak der Ehrentreffer für Asterlagen, doch mit seinem dritten Treffer markierte Yildirim in der Nachspielzeit den Endstand. Deutlich spannender machte es der Duisburger FV 08, der nach zweimaligem Rückstand erst in der 88. Spielminute den Treffer zum 3:2-Sieg erzielen konnte. Außerdem siegte der Mülheimer SV mit 4:3 beim FC Neukirchen-Vluyn und SuS 21 Oberhausen ebenfalls mit 4:3 bei SuS 09 Dinslaken.