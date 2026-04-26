Rheinland Hamborn nicht zu schlagen, Verfolger bleiben auf den Fersen

Unverändert ist das Bild an der Tabellenspitze in der Bezirksliga, Gruppe 5. Angeführt wird das Feld weiter von Rheinland Hamborn, die gegen die Spvgg Meiderich 06/95 keine Probleme hatten. Auch die Verfolger um den Duisburger FV 08, Duisburger SV 1900 und Mülheimer SV blieben schadlos. Auf den Abstiegsrängen wird die Luft für Rhenania Hamborn, 06/95 sowie die GSG Duisburg immer dünner. So lief der Spieltag.
Der SV Genc Osman Duisburg hat seine Position in der Lauerstellung gefestigt. Am Freitagabend siegte das Team bei Schwarz-Weiß Alstaden mit 2:0 und kletterte vorerst auf den dritten Tabellenplatz. Nach einer Viertelstunde traf Mert Yagci mit seinem 29. Saisontor zur frühen Führung. In der zweiten Hälfte verpasste es Sandro Garcia Melian zunächst auf 2:0 zu erhöhen. Sein Strafstoß wurde von Alstadens Keeper Ajara Djamal Ehlert pariert (59.). Wenig später konnte er dann aber doch jubeln und den Endstand erzielen (72.).
Einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt hat der 1. FC Styrum gemacht. in einem wilden Duell trennten sich die Mannschaft von der nun fast schon sicher abgestiegenen GSG Duisburg mit 5:3. Immerhin einen Zähler gab es für Rhenania Hamborn im Kellerduell gegen den VfB Homberg II. Klare Niederlagen gab es derweil für Viktoria Buchholz und die Spvgg Meiderich 06/95. Die Buchholzer unterlagen dem SC 1920 Oberhausen, für den David Möllmann und Yusuf Allouche jeweils einen Doppelpack schnürten, mit 1:5. Das selbe Ergebnis gab es auch für Meiderich, die sich dem Spitzenreiter Rheinland Hamborn geschlagen geben mussten.
Auch die Verfolger des Primus erledigten ihre Hausaufgaben. Mit Bravour gewann der Duisburger SV 1900 mit 6:1 gegen den TuS Asterlagen. Vor allem in der Schlussphase wurde den Zuschauern einiges geboten. Der DSV führte zur Pause bereits mit 2:0, in der letzten Viertelstunde der Begegnung nahm die indes noch einmal Fahrt auf. Maurice Rybacki (78.) und Kadir Yildirim (86./89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. In der Schlussminute der regulären Spielzeit gelang Derman Disbudak der Ehrentreffer für Asterlagen, doch mit seinem dritten Treffer markierte Yildirim in der Nachspielzeit den Endstand. Deutlich spannender machte es der Duisburger FV 08, der nach zweimaligem Rückstand erst in der 88. Spielminute den Treffer zum 3:2-Sieg erzielen konnte. Außerdem siegte der Mülheimer SV mit 4:3 beim FC Neukirchen-Vluyn und SuS 21 Oberhausen ebenfalls mit 4:3 bei SuS 09 Dinslaken.
30. Spieltag
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr SV Rhenania Hamborn - 1. FC Mülheim-Styrum
Sa., 02.05.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 03.05.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - SC 1920 Oberhausen
So., 03.05.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - TuS Viktoria Buchholz
So., 03.05.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 03.05.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - SpVgg Meiderich 06/95
So., 03.05.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Duisburger SV 1900
So., 03.05.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - VfL Repelen
So., 03.05.26 19:00 Uhr SV Genc Osman Duisburg - VfB Homberg II
31. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - TuS Asterlagen
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz - GSG Duisburg
So., 10.05.26 15:00 Uhr SpVgg Meiderich 06/95 - Duisburger FV 08
So., 10.05.26 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Rheinland Hamborn
So., 10.05.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 09 Dinslaken
So., 10.05.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 21 Oberhausen
So., 10.05.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Mülheimer SV 07
So., 10.05.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Genc Osman Duisburg
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