Rheinland Hamborn mit 5:0 gegen Goch, Klosterhardt schlägt Bottrop Landesliga 1: Aufsteiger Rheinland Hamborn startet mit einem 5:0 gegen Viktoria Goch, während DJK Arminia Klosterhardt das Kreis-Derby beim neu formierten VfB Bottrop mit 2:0 gewinnt. von André Nückel · Heute, 22:55 Uhr · 0 Leser

Rheinland Hamborn darf weiterfeiern. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Die ersten beiden Partien der neuen Saison in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hatten es direkt in sich. Rheinland Hamborn meldete sich als Aufsteiger mit einem 5:0 gegen Viktoria Goch eindrucksvoll an, während der weitere Neuling DJK Arminia Klosterhardt beim ebenfalls neu aufgestellten VfB Bottrop das Kreis-Derby gewann. Für Goch und Bottrop zeigt der Auftakt dagegen, dass noch einiges an Arbeit wartet.

Was für ein Einstand für Rheinland Hamborn: Der Aufsteiger eröffnete seine Landesliga-Saison mit einem deutlichen 5:0 gegen Viktoria Goch und setzte sich damit zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Entscheidenden Anteil daran hatte Cem Sabanci, der schon vor der Pause doppelt traf. Zunächst brachte er Hamborn in der 21. Minute in Führung, nur vier Minuten später erhöhte er auf 2:0. Direkt nach Wiederbeginn legte Volodymyr Honcharov das dritte Tor nach (47.), bevor Sabanci seinen Dreierpack komplettierte (59.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Tunahan Yardimci in der 64. Minute. Für Hamborn ist es ein Start nach Maß, während Goch nach fünf Gegentoren zum Auftakt zunächst am Tabellenende steht und nach diesem ersten Saisonspiel noch einiges aufzuarbeiten hat.