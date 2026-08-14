 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Rheinland Hamborn mit 5:0 gegen Goch, Klosterhardt schlägt Bottrop

Landesliga 1: Aufsteiger Rheinland Hamborn startet mit einem 5:0 gegen Viktoria Goch, während DJK Arminia Klosterhardt das Kreis-Derby beim neu formierten VfB Bottrop mit 2:0 gewinnt.

von André Nückel · Heute, 22:55 Uhr · 0 Leser
Rheinland Hamborn darf weiterfeiern.
Rheinland Hamborn darf weiterfeiern. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Nettetal
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ASV Süchteln
Mennrath

Die ersten beiden Partien der neuen Saison in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hatten es direkt in sich. Rheinland Hamborn meldete sich als Aufsteiger mit einem 5:0 gegen Viktoria Goch eindrucksvoll an, während der weitere Neuling DJK Arminia Klosterhardt beim ebenfalls neu aufgestellten VfB Bottrop das Kreis-Derby gewann. Für Goch und Bottrop zeigt der Auftakt dagegen, dass noch einiges an Arbeit wartet.

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Landesliga Niederrhein, Gruppe 1: zur Tabelle!

Heute, 19:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
5
0
Abpfiff
Was für ein Einstand für Rheinland Hamborn: Der Aufsteiger eröffnete seine Landesliga-Saison mit einem deutlichen 5:0 gegen Viktoria Goch und setzte sich damit zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Entscheidenden Anteil daran hatte Cem Sabanci, der schon vor der Pause doppelt traf. Zunächst brachte er Hamborn in der 21. Minute in Führung, nur vier Minuten später erhöhte er auf 2:0. Direkt nach Wiederbeginn legte Volodymyr Honcharov das dritte Tor nach (47.), bevor Sabanci seinen Dreierpack komplettierte (59.). Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Tunahan Yardimci in der 64. Minute. Für Hamborn ist es ein Start nach Maß, während Goch nach fünf Gegentoren zum Auftakt zunächst am Tabellenende steht und nach diesem ersten Saisonspiel noch einiges aufzuarbeiten hat.

Heute, 19:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
0
2
Abpfiff
Auch DJK Arminia Klosterhardt feierte als Aufsteiger einen gelungenen Start und setzte sich im Kreis-Derby mit 2:0 beim VfB Bottrop durch. Die Gäste gingen früh in Führung, als Jan-Niklas Pia bereits in der 10. Minute das erste Landesliga-Tor der neuen Saison für Klosterhardt erzielte. Bottrop, das mit einer neu formierten Mannschaft in die Spielzeit geht, musste kurz vor dem Seitenwechsel den zweiten Gegentreffer hinnehmen: Max Langerbein traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:0 (45.+3). Danach blieb es bei diesem Ergebnis, wodurch Klosterhardt mit drei Punkten und ohne Gegentor auf Rang zwei startet. Bottrop findet sich nach dem ersten Spiel zunächst auf Platz 17 wieder und dürfte nach der Niederlage wissen, dass die neue Mannschaft noch Zeit benötigen wird.

Morgen, 19:00 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
19:00live
Spieltext Mülheimer FC - Duisb. FV 08

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
15:00
Spieltext FC Lintfort - ASV Süchteln

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
VSF Amern
VSF AmernVSF Amern
15:00
Spieltext SF Neuwerk - VSF Amern

So., 16.08.2026, 15:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
15:15
Spieltext Biemenhorst - Mennrath

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
15:00
Spieltext VfL Rhede - 1. FC Kleve

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg
VfB Speldorf
VfB SpeldorfVfB Speldorf
15:00live
Spieltext SV Budberg - VfB Speldorf

So., 16.08.2026, 17:00 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal
17:00live
Spieltext VfB Homberg - Nettetal

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Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - Sportfreunde Neuwerk
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Mülheimer FC 97
So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede
So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort

3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch

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