Rheinland Hamborn mit 5:0 gegen Goch, Klosterhardt schlägt Bottrop

Die ersten beiden Partien der neuen Saison in der Landesliga Niederrhein, Gruppe 1, hatten es direkt in sich. Rheinland Hamborn meldete sich als Aufsteiger mit einem 5:0 gegen Viktoria Goch eindrucksvoll an, während der weitere Neuling DJK Arminia Klosterhardt beim ebenfalls neu aufgestellten VfB Bottrop das Kreis-Derby gewann. Für Goch und Bottrop zeigt der Auftakt dagegen, dass noch einiges an Arbeit wartet.
2. Spieltag
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Victoria Mennrath - Sportfreunde Neuwerk
Fr., 21.08.26 20:00 Uhr Viktoria Goch - VfB Bottrop
So., 23.08.26 15:00 Uhr 1. FC Kleve - SV Biemenhorst
So., 23.08.26 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - Mülheimer FC 97
So., 23.08.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - VfB Homberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal - SV Budberg
So., 23.08.26 15:30 Uhr VfB Speldorf - VfL Rhede
So., 23.08.26 15:30 Uhr VSF Amern - Rheinland Hamborn
So., 23.08.26 15:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - 1. FC Lintfort
3. Spieltag
Do., 27.08.26 20:00 Uhr VfL Rhede - SC Union Nettetal
So., 30.08.26 15:00 Uhr 1. FC Lintfort - Mülheimer FC 97
So., 30.08.26 15:00 Uhr Sportfreunde Neuwerk - 1. FC Kleve
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Budberg - Duisburger FV 08
So., 30.08.26 15:00 Uhr VfB Homberg - ASV Einigkeit Süchteln
So., 30.08.26 15:15 Uhr SV Biemenhorst - VfB Speldorf
So., 30.08.26 15:15 Uhr VfB Bottrop - VSF Amern
So., 30.08.26 15:30 Uhr Rheinland Hamborn - Victoria Mennrath
So., 30.08.26 16:30 Uhr DJK Arminia Klosterhardt - Viktoria Goch