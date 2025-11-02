Rheinland Hamborn legt vor - Wer kann am Sonntag nachziehen?

Mit einem 2:1-Sieg gegen die Spvgg Meiderich 06/95 hat Rheinland Hamborn am Samstag die Tabellenführung übernommen. Schon am Freitag war der FC Neukirchen-Vluyn im Einsatz, kam im Spitzenspiel beim Mülheimer SV aber nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Der bisherige Liga-Primus Duisburger FV 08 ist dann am Sonntag gegen den VfL Repelen im Einsatz. Diese Spiele gibt es außerdem.
Schon vor der Pause hatten der Mülheimer SV und der FC Neukirchen-Vluyn ihr Pulver verschossen. Alle vier Tore der Partie vielen vor dem Halbzeitpfiff. Los ging es durch den Führungstreffer der Gäste. Tom Straub verwandelte einen Foulelfmeter nach 19 Minuten. Nur vier Minuten später schlug der MSV zurück. Nach Vorlage von Denys Kalashnik gelang Pascal Roenz der Ausgleich, fünf Zeigerumdrehungen vor der Pause drehte Kevin-Dean Krystofiak gar die Partie. Er versenkte einen Freistoß direkt. Die Gäste konnten noch vor dem Pausenpfiff antworten. Jakob Adam Kempken traf zum 2:2, was nicht nur den Pausen- sondern gleichzeitig auch den Endstand bedeutete.
Mit dem sechsten Sieg in Folge hat Rheinland Hamborn am Samstagabend die Tabellenführung übernommen. Mindestens bis zum Sonntagnachmittag grüßt der Verein von Platz eins. Im Aufeinandertreffen mit der Spvgg Meiderich 06/95 gab es nach 90 Minuten einen knappen 2:1-Erfolg. Die Gäste gingen durch Tobias Freiwald nach elf Minuten zwar in Führung, doch Rheinland erzielte nur kurz darauf den Ausgleich. Mit seinem 6. Saisontor traf Luis Bukvasevic zum 1:1 (19.). Etwas mehr als eine Stunde war absolviert, als Baran Özcan das 2:1 erzielte, was sich Rheinland in der Folge nicht mehr nehmen ließ.
________________
13. Spieltag
Do., 06.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Rheinland Hamborn
Sa., 08.11.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - SV Rhenania Hamborn
So., 09.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - TuS Asterlagen
So., 09.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - GSG Duisburg
So., 09.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - SV Genc Osman Duisburg
So., 09.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - SuS 09 Dinslaken
So., 09.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SuS 21 Oberhausen
So., 09.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - Duisburger FV 08
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - Mülheimer SV 07
14. Spieltag
Sa., 15.11.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfB Homberg II
So., 16.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 16.11.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - VfL Repelen
So., 16.11.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger SV 1900
So., 16.11.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - 1. FC Mülheim-Styrum