Rheinland Hamborn legt vor - Wer kann am Sonntag nachziehen?

So läuft Spieltag 12

Schon vor der Pause hatten der Mülheimer SV und der FC Neukirchen-Vluyn ihr Pulver verschossen. Alle vier Tore der Partie vielen vor dem Halbzeitpfiff. Los ging es durch den Führungstreffer der Gäste. Tom Straub verwandelte einen Foulelfmeter nach 19 Minuten. Nur vier Minuten später schlug der MSV zurück. Nach Vorlage von Denys Kalashnik gelang Pascal Roenz der Ausgleich, fünf Zeigerumdrehungen vor der Pause drehte Kevin-Dean Krystofiak gar die Partie. Er versenkte einen Freistoß direkt. Die Gäste konnten noch vor dem Pausenpfiff antworten. Jakob Adam Kempken traf zum 2:2, was nicht nur den Pausen- sondern gleichzeitig auch den Endstand bedeutete.

Mit dem sechsten Sieg in Folge hat Rheinland Hamborn am Samstagabend die Tabellenführung übernommen. Mindestens bis zum Sonntagnachmittag grüßt der Verein von Platz eins. Im Aufeinandertreffen mit der Spvgg Meiderich 06/95 gab es nach 90 Minuten einen knappen 2:1-Erfolg. Die Gäste gingen durch Tobias Freiwald nach elf Minuten zwar in Führung, doch Rheinland erzielte nur kurz darauf den Ausgleich. Mit seinem 6. Saisontor traf Luis Bukvasevic zum 1:1 (19.). Etwas mehr als eine Stunde war absolviert, als Baran Özcan das 2:1 erzielte, was sich Rheinland in der Folge nicht mehr nehmen ließ.

Das sind die Partien am Sonntag

