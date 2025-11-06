Rheinland Hamborn im Vorteil? DSV 1900 gegen DFV 08 am Sonntag

________________

Das sind die nächsten Spieltage

14. Spieltag

Sa., 15.11.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfB Homberg II

So., 16.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz

So., 16.11.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SC 1920 Oberhausen

So., 16.11.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - VfL Repelen

So., 16.11.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger SV 1900

So., 16.11.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Spvgg Meiderich 06/95

So., 16.11.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Schwarz-Weiß Alstaden

So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - 1. FC Mülheim-Styrum



15. Spieltag

Fr., 28.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger FV 08

So., 30.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Rhenania Hamborn

So., 30.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Mülheimer SV 07

So., 30.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg

So., 30.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - TuS Asterlagen

So., 30.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

So., 30.11.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Rheinland Hamborn

So., 30.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 21 Oberhausen

So., 30.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 09 Dinslaken