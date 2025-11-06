 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Rheinland Hamborn hat die Tabellenspitze im Visier.
Rheinland Hamborn hat die Tabellenspitze im Visier. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Rheinland Hamborn im Vorteil? DSV 1900 gegen DFV 08 am Sonntag

In der Bezirksliga, Gruppe 5, steht der Spieltag im Fokus des Topspiels zwischen dem Duisburger SV 1900 und Duisburger FV 08.

Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Bereits am Freitagabend rollt der Ball in der Bezirksliga, Gruppe 5. Mit einem Sieg im Auswärtsspiel bei Schwarz-Weiß Alstaden könnte Rheinland Hamborn erneut die Tabellenführung übernehmen und die Konkurrenz gehörig unter Druck setzen. Der Sonntag steht ganz im Fokus des Spitzenspiels zwischen dem Duisburger SV 1900 und Duisburger FV 08. Diese Spiele gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 13

Rheinland will vorlegen

Heute, 19:30 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
19:30live

Kellerduell am Samstag

Sa., 08.11.2025, 19:00 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
19:00live

Das sind die Spiele am Sonntag

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:30live

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:30

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:15live

So., 09.11.2025, 15:15 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:15live

So., 09.11.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:00

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30

So., 09.11.2025, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

14. Spieltag
Sa., 15.11.25 19:00 Uhr Rheinland Hamborn - VfB Homberg II
So., 16.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - Viktoria Buchholz
So., 16.11.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SC 1920 Oberhausen
So., 16.11.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - VfL Repelen
So., 16.11.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger SV 1900
So., 16.11.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Spvgg Meiderich 06/95
So., 16.11.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - 1. FC Mülheim-Styrum

15. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:30 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Duisburger FV 08
So., 30.11.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - SV Rhenania Hamborn
So., 30.11.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Mülheimer SV 07
So., 30.11.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - SV Genc Osman Duisburg
So., 30.11.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - TuS Asterlagen
So., 30.11.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 30.11.25 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Rheinland Hamborn
So., 30.11.25 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - SuS 21 Oberhausen
So., 30.11.25 15:30 Uhr VfL Repelen - SuS 09 Dinslaken

Aufrufe: 06.11.2025, 10:30 Uhr
Marcel EichholzAutor