 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Rheinland Hamborn hat sich gegen den MSV viel vorgenommen

Eine proppevollen Sonntag hält die Bezirksliga, Gruppe 5, bereit. Rheinland Hamborn will die Tabellenführung verteidigen, der Duisburger FV 08 selbige zurückerobern.

von Marcel Eichholz · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Rheinland Hamborn hat Aufstiegsluft gewittert.
Rheinland Hamborn hat Aufstiegsluft gewittert. – Foto: Burak Annac

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 5
VfL Repelen
Asterlagen
FC Neuk.-Vlu
SC Oberhaus.

Nach dem Führungswechsel in der Bezirksliga, Gruppe 5, steht ein neuer Spieltag an. Alle neun Begegnungen sind für den Sonntag terminiert. Unter anderem kommt es zum Kellerduell zwischen der Spvgg Meiderich 06/95 und dem VfB Homberg II, das Topspiel bestreiten der Mülheimer SV 07 und Rheinland Hamborn, der Duisburger FV 08 will gegen den TuS Asterlagen gewinnen und der Duisburger SV 1900 gegen den 1. FC Styrum seine Verfolgerposition behaupten. Diese Spiele gibt es außerdem.

>>> FuPa Niederrhein auf WhatsApp

________________

Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 5: zur Tabelle!

>>> Die Transfers der Bezirksliga 5

Volles Programm am Sonntag

So., 15.03.2026, 15:15 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
15:15

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
15:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
15:30live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
15:30

So., 15.03.2026, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
15:00

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
15:30live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
15:30

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
15:30live

So., 15.03.2026, 15:30 Uhr
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
15:30

____

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 21 Oberhausen
Sa., 21.03.26 19:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger SV 1900
So., 22.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfL Repelen
So., 22.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 22.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Viktoria Buchholz
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Mülheimer SV 07
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Spvgg Meiderich 06/95
So., 22.03.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21

25. Spieltag
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger FV 08
So., 29.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SC 1920 Oberhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 29.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Rheinland Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Rhenania Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSG Duisburg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - VfB Homberg II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 29.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Genc Osman Duisburg

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: