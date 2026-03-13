Rheinland Hamborn hat sich gegen den MSV viel vorgenommen

Nach dem Führungswechsel in der Bezirksliga, Gruppe 5, steht ein neuer Spieltag an. Alle neun Begegnungen sind für den Sonntag terminiert. Unter anderem kommt es zum Kellerduell zwischen der Spvgg Meiderich 06/95 und dem VfB Homberg II, das Topspiel bestreiten der Mülheimer SV 07 und Rheinland Hamborn, der Duisburger FV 08 will gegen den TuS Asterlagen gewinnen und der Duisburger SV 1900 gegen den 1. FC Styrum seine Verfolgerposition behaupten. Diese Spiele gibt es außerdem.
24. Spieltag
Sa., 21.03.26 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - SuS 21 Oberhausen
Sa., 21.03.26 19:00 Uhr SC 1920 Oberhausen - Duisburger SV 1900
So., 22.03.26 15:00 Uhr GSG Duisburg - VfL Repelen
So., 22.03.26 15:15 Uhr VfB Homberg II - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 22.03.26 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Viktoria Buchholz
So., 22.03.26 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 09 Dinslaken
So., 22.03.26 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Mülheimer SV 07
So., 22.03.26 15:30 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Spvgg Meiderich 06/95
So., 22.03.26 15:45 Uhr SV Rhenania Hamborn - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
25. Spieltag
Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger FV 08
So., 29.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SC 1920 Oberhausen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - 1. FC Mülheim-Styrum
So., 29.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Rheinland Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Rhenania Hamborn
So., 29.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSG Duisburg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - VfB Homberg II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Asterlagen
So., 29.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Genc Osman Duisburg
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: