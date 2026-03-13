Rheinland Hamborn hat sich gegen den MSV viel vorgenommen

Rheinland Hamborn hat Aufstiegsluft gewittert. – Foto: Burak Annac

Nach dem Führungswechsel in der Bezirksliga, Gruppe 5, steht ein neuer Spieltag an. Alle neun Begegnungen sind für den Sonntag terminiert. Unter anderem kommt es zum Kellerduell zwischen der Spvgg Meiderich 06/95 und dem VfB Homberg II, das Topspiel bestreiten der Mülheimer SV 07 und Rheinland Hamborn, der Duisburger FV 08 will gegen den TuS Asterlagen gewinnen und der Duisburger SV 1900 gegen den 1. FC Styrum seine Verfolgerposition behaupten. Diese Spiele gibt es außerdem.