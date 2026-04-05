Rheinland Hamborn: Fundament wächst für die neue Saison von Hakan Aydin · Gestern, 22:06 Uhr · 0 Leser

Mit Blick auf die kommende Saison hat Rheinland Hamborn 03 ein weiteres wichtiges Zeichen gesetzt und frühzeitig Klarheit geschaffen. Mehrere Leistungsträger werden dem Verein erhalten bleiben und weiterhin das Trikot von Rheinland Hamborn 03 tragen.

Allen voran steht Samet Sadiklar, der seit dem Sommer Teil der Mannschaft ist und sich schnell zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt hat. Mit starken 18 Toren und 11 Vorlagen stellt er seinen ausgeprägten Torriecher eindrucksvoll unter Beweis und ist aus der Offensive nicht mehr wegzudenken. Efe Aris, der im Winter zu Rheinland Hamborn 03 gestoßen ist, konnte ebenfalls direkt überzeugen und wird auch künftig für den Verein auflaufen. Mit 5 Toren und 4 Vorlagen bringt er viel Kreativität und Torgefahr ins Spiel. Seine starke Technik und Flexibilität machen ihn zu einer wertvollen Waffe im Offensivbereich.

Auch Ibrahim Üzüm bleibt Rheinland Hamborn 03 erhalten. Der zentrale Mittelfeldspieler zeigte insbesondere in der Hinrunde starke Leistungen und lenkte das Spiel der Mannschaft. Eine Verletzung stoppte ihn zwar im weiteren Saisonverlauf, dennoch ist er ein wichtiger Baustein für die Zukunft des Teams. Im defensiven Bereich kann Rheinland Hamborn 03 weiterhin auf Julian Lösbrock bauen. Der Winterneuzugang hat die Erwartungen bislang erfüllt und sorgt mit seiner Spielweise für Stabilität und Sicherheit in der Defensive.