Rheinland Hamborn 03 vermeldet hochkarätigen Transfer-Doppelpack

– Foto: Aydin

Nach dem erfolgreichen Aufstieg in die Landesliga laufen die Kaderplanungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren. Die sportliche Leitung hat die ersten wichtigen Weichen gestellt und verstärkt die Mannschaft mit zwei gestandenen Akteuren, die maßgebliche Erfahrung in das Team einbringen werden.

Mit Cem Sabanci gewinnt der Verein eine spielstarke und torgefährliche Option für die Offensive.

Der 26-jährige Offensivspieler stand zuletzt bei der Ratinger SpVgg 04/19 unter Vertrag. Sabanci genoss eine erstklassige Ausbildung in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 sowie des MSV Duisburg und gilt als Spielintelligenter, beidfüßiger Angreifer, der dem Offensivspiel zusätzliche Variabilität verleihen wird.

Für die Defensive und die linke Außenbahn wechselt Serhat Sat an den Platz. Der 24-jährige Außenverteidiger kommt vom ETB Schwarz-Weiß Essen und besticht durch seine Laufstärke,

seine Torgefährlichkeit, seinem außergewöhnlichen, Linken Fuß sowie eine hervorragende taktische Ausbildung.

Als moderner Schienenspieler wird er sowohl defensiv für die nötige Stabilität in der neuen Spielklasse sorgen als auch im Umschaltspiel Akzente setzen.

Ein großer Vorteil für die Integration: Beide Neuzugänge spielten in der Vergangenheit bereits erfolgreich beim Mülheimer FC 97 zusammen und sind somit bestens aufeinander eingespielt.