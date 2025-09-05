Rheinland gegen Asterlagen, Genc Osman trifft auf Primus DFV 08

Durchaus mit großen Erwartungen gingen Rheinland Hamborn und der TuS Asterlagen in die Saison. Diese konnten bisher noch nicht wirklich erfüllt werden. Am Samstag stehen sich die beiden Kontrahenten gegenüber. Nur wer hier gewinnt, verliert das obere Tabellendrittel nicht aus dem Blick. Am Sonntag reist Spitzenreiter Duisburger FV 08 zum SV Genc Osman, der ebenfalls noch verlustpunktfreie FC Neukirchen-Vluyn ist beim 1. FC Styrum im Einsatz. Auf Schlusslicht Rhenania Hamborn wartet mit dem Mülheimer SV eine denkbar schwierige Herausforderung. Diese Partien gibt es außerdem.