Allgemeines
Rheinland Hamborn ist am Samstag im Einsatz.
Rheinland Hamborn ist am Samstag im Einsatz. – Foto: Roberto Parolari

Rheinland gegen Asterlagen, Genc Osman trifft auf Primus DFV 08

Mit der Partie Rheinland Hamborn gegen TuS Asterlagen wird in der Bezirksliga. Gruppe 5, am Samstagabend der Spieltag eröffnet.

Durchaus mit großen Erwartungen gingen Rheinland Hamborn und der TuS Asterlagen in die Saison. Diese konnten bisher noch nicht wirklich erfüllt werden. Am Samstag stehen sich die beiden Kontrahenten gegenüber. Nur wer hier gewinnt, verliert das obere Tabellendrittel nicht aus dem Blick. Am Sonntag reist Spitzenreiter Duisburger FV 08 zum SV Genc Osman, der ebenfalls noch verlustpunktfreie FC Neukirchen-Vluyn ist beim 1. FC Styrum im Einsatz. Auf Schlusslicht Rhenania Hamborn wartet mit dem Mülheimer SV eine denkbar schwierige Herausforderung. Diese Partien gibt es außerdem.

So läuft Spieltag 4

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SV Rhenania Hamborn
SV Rhenania HambornRhe. Hamborn
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV
15:30

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
GSG Duisburg
GSG DuisburgGSG Duisburg
SuS 21 Oberhausen
SuS 21 OberhausenSuS 21 Oberh
15:00

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09
15:15live

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
1. FC Mülheim-Styrum
1. FC Mülheim-Styrum1. FC Styrum
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu
15:30

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
VfB Homberg
VfB HombergVfB Homberg II
VfL Repelen
VfL RepelenVfL Repelen
15:30

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900
15:00

So., 07.09.2025, 15:00 Uhr
Spvgg Meiderich 06/95
Spvgg Meiderich 06/95Meid. 06/95
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz
15:00live

Morgen, 18:00 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
TuS Asterlagen
TuS AsterlagenAsterlagen
18:00live

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08
15:30live

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Do., 11.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB Homberg II
So., 14.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 14.09.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - GSG Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - TuS Asterlagen
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SC 1920 Oberhausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 14.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Genc Osman Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Rheinland Hamborn

6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07
Sa., 20.09.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger SV 1900
So., 21.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 21.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Viktoria Buchholz
So., 21.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfL Repelen
So., 21.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Meiderich 06/95
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 09 Dinslaken
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger FV 08
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 21 Oberhausen

