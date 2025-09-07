Rheinland entreißt Asterlagen den Sieg, Genc Osman empfängt Primus

Durchaus mit großen Erwartungen gingen Rheinland Hamborn und der TuS Asterlagen in die Saison. Diese konnten bisher noch nicht wirklich erfüllt werden. Am Samstag standen sich die beiden Kontrahenten gegenüber. Nach 90 Minuten wurden die Punkte geteilt. Am Sonntag reist Spitzenreiter Duisburger FV 08 zum SV Genc Osman, der ebenfalls noch verlustpunktfreie FC Neukirchen-Vluyn ist beim 1. FC Styrum im Einsatz. Auf Schlusslicht Rhenania Hamborn wartet mit dem Mülheimer SV eine denkbar schwierige Herausforderung. Diese Partien gibt es außerdem.
Rheinland Hamborn und der TuS Asterlagen kommen weiter nicht richtig ins Rollen. Am Samstagabend trennten sich die Mannschaften in einem durchaus spannenden Duell mit 3:3, die Entscheidung zur Punkteteilung fiel dabei erst in letzter Sekunde. Mitte der ersten Halbzeit brachte Joel Preuß die Hausherren mit einem Abstaubertor in Führung (25.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel gelang Enis Isiktas der Ausgleich (47.), gefolgt von einem Doppelpack von Ferdi Acar (58./63.). Was wie eine Vorentscheidung schien, entwickelte sich zu einem echten Herzschlagfinale. Zunächst verkürzte Yunus Emre Kocaoglu eine Viertelstunde vor dem Ende (75.), Samet Sadiklar ließ die Gastgeber in der Schlussminute jubeln und sicherte mit dem Treffer zum 3:3 immerhin das Unentschieden.
________________
5. Spieltag
Do., 11.09.25 20:00 Uhr VfL Repelen - 1. FC Mülheim-Styrum
Fr., 12.09.25 20:00 Uhr Duisburger SV 1900 - VfB Homberg II
So., 14.09.25 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - Schwarz-Weiß Alstaden
So., 14.09.25 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - GSG Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - TuS Asterlagen
So., 14.09.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SC 1920 Oberhausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - SV Rhenania Hamborn
So., 14.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 - SV Genc Osman Duisburg
So., 14.09.25 15:30 Uhr Duisburger FV 08 - Rheinland Hamborn
6. Spieltag
Sa., 20.09.25 18:00 Uhr Rheinland Hamborn - Mülheimer SV 07
Sa., 20.09.25 19:00 Uhr 1. FC Mülheim-Styrum - Duisburger SV 1900
So., 21.09.25 15:00 Uhr GSG Duisburg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21
So., 21.09.25 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - Viktoria Buchholz
So., 21.09.25 15:15 Uhr SC 1920 Oberhausen - VfL Repelen
So., 21.09.25 15:15 Uhr VfB Homberg II - Spvgg Meiderich 06/95
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Rhenania Hamborn - SuS 09 Dinslaken
So., 21.09.25 15:30 Uhr TuS Asterlagen - Duisburger FV 08
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Genc Osman Duisburg - SuS 21 Oberhausen