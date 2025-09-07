Rheinland Hamborn ist am Samstag im Einsatz. – Foto: Roberto Parolari

Rheinland entreißt Asterlagen den Sieg, Genc Osman empfängt Primus Rheinland Hamborn und der TuS Asterlagen trennen sich 3:3-Unentschieden. DFV 08 und FCNV wollen Sonntag ihre weiße Weste behalten.

Durchaus mit großen Erwartungen gingen Rheinland Hamborn und der TuS Asterlagen in die Saison. Diese konnten bisher noch nicht wirklich erfüllt werden. Am Samstag standen sich die beiden Kontrahenten gegenüber. Nach 90 Minuten wurden die Punkte geteilt. Am Sonntag reist Spitzenreiter Duisburger FV 08 zum SV Genc Osman, der ebenfalls noch verlustpunktfreie FC Neukirchen-Vluyn ist beim 1. FC Styrum im Einsatz. Auf Schlusslicht Rhenania Hamborn wartet mit dem Mülheimer SV eine denkbar schwierige Herausforderung. Diese Partien gibt es außerdem.

