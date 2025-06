– Foto: Miriam Senft

Rheinland Dremmen: Verletzungen sind nicht die einzige Baustelle Nach der schwachen Rückrunde der Dremmener spricht der Sportliche Leiter über die Gründe für den Leistungsabfall. Welche Lehren er für die neue Saison zieht. Und welche Personalien es zu verkünden gibt.

Am Ende profitierte der TuS Rheinland Dremmen von einer starken Hinserie. Mit elf Siegen und 34 Punkten überwinterte das Team von Trainer Kevin Jansen nach der Hinrunde noch auf Platz eins in der Tabelle der Kreisliga A Heinsberg. Doch nach nur vier Siegen und elf Niederlagen in der Rückrunde mussten sich die Dremmener am Saisonende mit dem achten Tabellenplatz begnügen.

Als Ursache für den Leistungsabfall sieht Dremmens Sportlicher Leiter Swen Krieger vor allem die Personalprobleme: „Teilweise fehlten elf Spieler gleichzeitig. Zwei Spieler hatten eine Schultereckgelenksprengung. Und Darius Rohrberg hat mit einem Kreuzbandriss die ganze Rückrunde verpasst und wird in der neuen Saison auch die Hinrunde verpassen.“ Neben dem Torhüter musste der Verein den Ausfall von Kapitän Sascha Schopphoven verkraften, der sich zum Rückrundenstart einen Wadenbeinbruch zuzog. „Auch Shaibu Bambara, der ein super Spieler ist, konnte gerade einmal vier Spiele machen“, sagt Krieger. Doch der Sportliche Leiter räumt ein, dass es für die schwache Rückrunde auch spielerische Gründe gibt: „Es ist eine Kombination aus Ursachen. In der Hinrunde konnten wir die Ausfälle auch kompensieren, auch wenn in der Rückrunde noch zwei, drei wichtige Spieler ausgefallen sind.“ So gewannen die Dremmener im ersten Halbjahr der Saison 2024/25 elf von insgesamt fünfzehn Ligaspielen, bei einem Unentschieden musste sich die Mannschaft nur drei Mal geschlagen geben. Ein Highlight der Hinserie: Der 7:0-Auswärtssieg gegen den FSV Geilenkirchen-Hünshoven, bei dem Kapitän Schopphoven gleich viermal traf. Zudem bezwangen die Dremmener am 13. Spieltag den späteren Meister Niersquelle Kuckum mit 4:2.

Ganz im Gegensatz zu der starken Hinserie verlief dann die Rückrunde. So fielen im Heimspiel gegen Geilenkirchen im April wieder sieben Tore – diesmal landeten die meisten davon aber im eigenen Kasten. Endstand: 3:4 aus Dremmener Sicht. Den Tiefpunkt markierte jedoch die 1:5-Niederlage beim FC Germania Rurich, der die Saison mit gerade einmal vier Punkten Vorsprung vor den Abstiegsrennen auf Platz 13 beendete. „Wir sehen die Ursache auch darin, dass wir viele Spieler aus der A-Jugend hochgezogen haben, die am Saisonende einfach platt waren. Die haben beinahe dreißig Spiele gemacht“, erklärt Krieger. Ein Indiz dafür sind die vier Niederlagen in Folge, die Dremmen in den letzten vier Partien hinnehmen musste. „Man soll junge Spieler nicht verheizen, aber wir waren letztlich dazu gezwungen“, so der Leiter.