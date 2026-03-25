Rheinland Cup der SG Unterrath lockt am Samstag mit großen Namen

16 Teams sind bei der SG Unterrath am Start. – Foto: Timo Babic

Am kommenden Samstag ist auf der Bezirkssportanlage Lichtenbroich bei der SG Unterrath eine ganze Menge los. Diesmal ist dafür aber nicht das Landesliga-Team der Düsseldorfer verantwortlich, sondern eine Reihe von U12-Mannschaften namhafter Vereine, wenn die Unterrather zum 3. Rheinland Cup einladen.

Der RSC Anderlecht vertritt gemeinsam mit dem KRC Genk Belgien, aus den Niederlanden tritt Fortuna Sittard an. Zudem sind die Sportfreunde Vorst dabei, abgerundet wird das Teilnehmerfeld durch den Lohausener SV und natürlich die gastgebende SG Unterrath.

Insgesamt 16 Mannschaften aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien sind mit von der Partie, wenn am Samstag ab 10 Uhr der Ball rollt. Aus der Bundesliga sind etwa Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund, die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen und der Hamburger SV, vertreten, dazu kommen aus der zweiten Liga die Lokalmatadoren von Fortuna Düsseldorf, der VfL Bochum und Hertha BSC.

Gruppenphase von 10 bis 14 Uhr

Begonnen wird am Samstag mit einer Gruppenphase, in der, wie auch später, mit sieben Feldspielern und einem Torwart gespielt wird. Gespielt wird parallel auf vier Spielfeldern. In den beiden Achter-Gruppen haben es in der Vorrunde etwa die Fortunen in Gruppe B mit Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen zu tun, in Gruppe A trifft dagegen der Gastgeber auf Borussia Dortmund oder den RSC Anderlecht. Gegen 14 Uhr ist die Gruppenphase dann beendet, die beiden jeweils besten Teams aus den beiden Gruppen bestreiten die Halbfinalspiele. Danach gibt es für alle weiteren Mannschaften die Platzierungsspiele vom Spiel um Platz 15 bis zum Spiel um Platz 5. Um 14.45 Uhr wird dann der dritte Platz ausgespielt, gegen kurz nach 15 Uhr wird plangemäß im Finale der Sieger ermittelt.

Faire Eintrittspreise

Wer vor Ort dabei sein möchte, kann das zu sehr fairen Preisen tun. Ein Ticket für Erwachsene kostet fünf Euro, für Kinder werden drei Euro fällig. Jeweils beinhaltet ist darin noch ein Getränkegutschein über zwei Euro. Bei diesen familienfreundlichen Konditionen darf man den Organisatoren großartiges Wetter und einen guten Besuch wünschen.