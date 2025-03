Rheinländische Inklusionsliga macht in Brouch halt

Die Special Olympics Luxemburg treten regelmäßig in der Gruppe West der Westenergie Inklusionsliga im benachbarten Rheinland an und waren bereits mehrfach in Konz-Niedermennig zu Gast, darunter im Rahmen der ersten Runde im letzten September.

„Wir waren jetzt insgesamt schon drei Mal zu Turnieren in Niedermennig. Gerne laden wir die Teams nun auch mal zu uns ein“ wurde Luc Melchior von den SO Luxemburg im letzten Spätsommer auf www.lsb-rlp.de zitiert. Und die Liga folgte dieser Einladung.

Runde 2 fand Ende Oktober in Schweich statt und für die dritte Runde gastiert man nun an diesem Wochenende im Großherzogtum, genauer gesagt am Samstag, den 22.März ab 10:30 Uhr in Brouch. Im „Stade Feidt Frères“ des FC Brouch spielen dann verschiedene Teams aus dem Rheinland und Luxemburg gegeneinander, wobei es mehr um das Miteinander geht.