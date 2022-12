Rheinkraft Neuss hat jetzt einen Kraft- und Fitnesscontainer Neue Trainingsmöglichkeit auf der Wolker-Anlage geschaffen, dank Landesförderung.

Hanteln stemmen, Medizinbälle in die Luft wuchten oder klassische Klimmzüge – all das gehört in die Kategorie Fitness und Krafttraining, und ist jetzt an der Wolker Anlage wegen eines schwarzen Containers möglich. Dank des Landesprogramms „Moderne Sportstätten 2022“ konnte die DJK Rheinkraft Neuss einen Fitness Container auf der ihrer Anlage realisieren.